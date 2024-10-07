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Giriş Tarihi: 7.10.2024 15:07 Son Güncelleme: 7.10.2024 15:11

Tarihi maçın rövanşının yeri belli oldu!

Anthony Joshua, Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında Daniel Dubois'ya nakavtla yenilmişti. Wembley Stadı'nda rekor katılımla takip edilen tarihi maçın rövanşı geliyor. Anthony Joshua ve Daniel Dubois'nın rövanş maçının nerede oynanacağına dair açıklama geldi. Söz konusu müsabakada gişe rekoru bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Tarihi maçın rövanşının yeri belli oldu!

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında Daniel Dubois vatandaşı Anthony Joshua'yı 5. rauntta nakavtla mağlup ederek ünvanını korumuştu.

Wembley'da oynanan ve rekor katılımla 96 bin kişini takip ettiği maç tarihe geçmişti.

Matchroom Sport Başkanı Eddie Hearn, Anthony Joshua ve Daniel Dubois'nın rövanş maçına yakın olduğunu açıkladı.

FightHub'a konuşan Hearn, Anthony Joshua'nın rövanşa hazır olduğunu ve nihai kararın birkaç hafta içinde verileceğini bildirdi.

Öte yandan Hearn, Anthony Joshua ve Daniel Dubois rövanşının nerede oynanacağını da duyurdu.

Hearn, rövanş maçının Riyad'da oynanması için Turki Al-Sheikh'in teklif yaptığını kaydetti.

Şubat ayında yapılması planlanan rövanşın Riyad Sezonu'na denk gelmesinin, rekabetin Orta Doğu'ya taşınma ihtimalini artırdığı vurgulandı.

Söz konusu rövanşla birlikte Suudi Arabistan'ın Şubat 2025'te büyük bir gişe rekoru kıracağı aktarıldı.

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Tarihi maçın rövanşının yeri belli oldu!
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