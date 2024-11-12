Son dakika: Tarihi boks maçında (Mike Tyson vs Jake Paul) servet değerinde para ödülü!

Temmuz ayında yapılması planlanan Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, Tyson'ın sağlı problemleri nedeniyle gerçekleştirilememişti.Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olan eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, kariyerindeki son profesyonel maçından 15 yıl sonra 2020'de Roy Jones Jr. ile gösteri maçı için ringe çıkmıştı. Karşılaşma berabere sona ermişti.

YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ise 2021'de profesyonel olduktan sonra çıktığı 11 dövüşün 10'unda zafere ulaştı.

Mike Tyson ve Jake Paul'u karşı karşıya getirecek tarihi maç için ise geri sayım başladı.Büyük bir heyecana sahne olacak maç, dağıtılacak para ödülünden bilet fiyatlarına kadar benzeri az görülür bir organizasyon olacak.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak.Net serveti 80 milyon dolar olan Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor.Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'un sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü.Karşılaşma aynı zamanda boks tarihindeki en yüksek ortalama bilet fiyatlarına da sahip.

Bilet satışlarının şu anda 9 milyon dolarlık rekoru kırdığı belirtiliyor.Ring kenarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında satıldı.Boks tarihinin en pahalı bileti de bu karşılaşma için satışa sunuldu. Tam 2 milyon dolarlık VIP bilet birçok ayrıcalık sunuyor.

Bilet iki kişinin ringe 1.8 metreden daha az bir mesafede özel bir kabinde oturmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan 2 milyon dolarlık biletin sahibi her iki boksörü maç öncesi ziyaret etme şansına sahip.Bilet ayrıca açık büfe her şey dahil yemek ve maç sonrası ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuyor. Ntvspor