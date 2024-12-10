A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2025 Milletler Ligi’ndeki grupları belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek.

Milliler, 3 ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Türkiye, VNL'nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e giren takımlar finallere katılma hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB VNL'deki grupları şu şekilde:

1. hafta (Çin-Xi'an): Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda

2. hafta (Bulgaristan-Burgaz): Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna

3. hafta (Japonya-Chiba): Japonya, ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya