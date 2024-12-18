Buse Tosun Çavuşoğlu dünyada yılın güreşçisi

Millisporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.29 yaşındaki sporcu ayrıca bu yıl kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu da elde etmişti. Buse, sosyal medyadan mutluluğunu şu mesajla paylaştı: