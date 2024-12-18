Buse Tosun Çavuşoğlu dünyada yılın güreşçisi

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sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi. Dünya Güreş Birliği (UWW), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse'yi 'dünyanın en iyi kadın güreşçisi' olarak belirledi.
29 yaşındaki sporcu ayrıca bu yıl kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu da elde etmişti. Buse, sosyal medyadan mutluluğunu şu mesajla paylaştı: ''Bugünler için çok bekledim, çok emek verdim ama değdi… Dünya Güreş Federasyonu tarafından yılın kadın sporcusu seçilmenin haklı gururunu yaşıyorum. Türk kadınını uluslararası camialarda zirvede temsil etmeye devam edeceğiz. Daha çok yolumuz var."