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Giriş Tarihi: 26.2.2025 11:40

Fenerbahçe'ye transferi olmadı! Kulübüyle sözleşme imzaladı...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Zehra Güneş'le yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’ye transferi olmadı! Kulübüyle sözleşme imzaladı...

VakıfBank Spor Kulübü, altyapısından yetişen Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı ekip bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, libero Ayça Aykaç Altıntaş ve pasör Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini yeniledi.

Zehra Güneş VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşarken, Ayça Aykaç Altıntaş 4 FIVB Kulüpler Dünya Kupası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley, 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısında yetişen Sıla Çalışkan ise 2024/25 sezonu öncesi tekrardan sarı-siyahlı ekibe dönmüştü.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU!

Zehra Güneş'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. Başarılı oyuncu, 2011'den bu yana formasını giydiği VakıfBank'ta kalmayı tercih etti.

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Fenerbahçe'ye transferi olmadı! Kulübüyle sözleşme imzaladı...
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