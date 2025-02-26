Fenerbahçe’ye transferi olmadı! Kulübüyle sözleşme imzaladı...

VakıfBank Spor Kulübü, altyapısından yetişen Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini uzattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı ekip bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, libero Ayça Aykaç Altıntaş ve pasör Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini yeniledi.
Zehra Güneş VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşarken, Ayça Aykaç Altıntaş 4 FIVB Kulüpler Dünya Kupası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley, 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısında yetişen Sıla Çalışkan ise 2024/25 sezonu öncesi tekrardan sarı-siyahlı ekibe dönmüştü.
FENERBAHÇE DE İSTİYORDU!
Zehra Güneş'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. Başarılı oyuncu, 2011'den bu yana formasını giydiği VakıfBank'ta kalmayı tercih etti.