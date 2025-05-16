Yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde yapıldı. Vakfın kurulduğu günden bu yana Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmanın sorumluluğuyla çalıştığını belirten Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Geleneksel okçuluğun yeniden ayağa kaldırılması ve Türkiye'nin okçulukta dünyada hak ettiği yere gelmesi konusunda güzel katkılar sağlandı.



Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve yetkililer katılım gösterdi.

Sporcularımız 2020 ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalyalar kazandırdı. 13. Fetih Kupası'nda, 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan sporcumuz Öznur Cüre ile tarihteki menzil taşı dikme geleneğini tekrarlayacağız. Fetih Kupası'nda dünyanın birçok ülkesinden önemli sporcular yarışacak" diye konuştu. Organizasyona, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri ev sahipliği yapacak.



BAK: SPOR TURİZMİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

TÜRKİYE'NİN okçuluk sporunda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Okçular Tekkesi'nin ihya edilmesinde Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri var. Fetih Kupası, Dünya Okçuluk Federasyonu takviminde yer alan, birçok ülkenin katıldığı bir organizasyon. Fetih Kupası, spor turizmi açısından da önemli" dedi