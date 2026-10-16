Efeler Ligi’nde 57. sezon başlıyor

Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu, saat 14.00'teki Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sultanbeyli Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor maçlarıyla açılacak.
Ligin iddialı takımları Halkbank ile Galatasaray Madeş Mobilya, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonu Ziraat Bankkart ise Fenerbahçe Medicana ile saat 19.00'da karşılaşacak.
Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Çorum ve Kahramanmaraş'ı da birer takım temsil edecek.
İLK YARI 26 ARALIK, LİG ETABI 4 NİSAN'DA TAMAMLANACAK
Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 10 Ocak 2027'den 4 Nisan 2027'ye kadar sürecek.
Lig etabını birinci sırada bitiren takım, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) kontenjanı doğrultusunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1-4 final etabında, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 5-8 klasman etabında mücadele verecek.
Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.
ZİRAAT BANKKART SON 6 YILIN 5'İNDE ŞAMPİYON OLDU
Kulüp tarihindeki 5 lig şampiyonluğunu son 6 sezonda kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonlukların 4'ünü, 2022'nin şubat ayından beri takımın başantrenörlüğünü yapan Mustafa Kavaz yönetiminde elde etti.
Geçen yıl Efeler Ligi ve Kupa Voley'i kazanan, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise 3'üncü olan Ziraat Bankkart, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Galatasaray Madeş Mobilya'ya 3-1 yenildi.
Yollarını ayırdığı Tomasz Fornal, Murat Yenipazar ve Bedirhan Bülbül'ün yerine Yuki Ishikawa, Benjamin Toniutti, Ahmet Tümer ve Yuriy Gladyr'i transfer eden Ziraat Bankkart'ın yanı sıra Galatasaray ve Halkbank da kadrolarını güçlendirdi.
Son 2 senedir ligde 2'nci olan sarı-kırmızılılar, Efe Mandıracı, Micah Ma'a, Özgür Benzer, Cafer Kirkit, geçen sezonun 3'üncüsü Halkbank ise Darlan Souza, Murat Yenipazar, Alejandro Rodriguez, Sam Deroo gibi önemli isimleri renklerine bağladı.
EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIM ECZACIBAŞI
Ligin geride kalan 56 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kez ile Eczacıbaşı oldu.
1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı.
En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.
EFELER LİGİ KUPASI 6 YILDIR ANKARA'DA
Lig şampiyonu 6 sezondur başkentten çıkıyor. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutan Eczacıbaşı'nı, 10 kez mutlu sona ulaşan Halkbank ile 5'er kupası bulunan Fenerbahçe ve Ziraat Bankası takip ediyor.
Galatasaray ve Arkas Spor'un 4'er, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT'nin 3'er, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Büyükdere Boronkay'ın da birer şampiyonluğu bulunuyor.
GALATASARAY 37 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR
Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine 2026'da da son veremedi.
Ligin ilk sezonu 1970-1971'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1987, 1988 ve 1989'da üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.
ŞAMPİYONLAR
Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 56 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:
|Takım
|Şampiyonluk
|Eczacıbaşı
|12
|Halkbank
|10
|Fenerbahçe
|5
|Ziraat Bankası
|5
|Galatasaray
|4
|Arkas Spor
|4
|Arçelik
|3
|Erdemirspor
|3
|Netaş
|3
|İETT
|3
|İstanbul BŞB
|1
|Muhafızgücü
|1
|Büyükdere Boronkay
|1
|Sezon
|Şampiyon
|1970-1971
|Galatasaray
|1971-1972
|İETT
|1972-1973
|İETT
|1973-1974
|İETT
|1974-1975
|Muhafızgücü
|1975-1976
|Eczacıbaşı
|1976-1977
|Büyükdere Boronkay
|1977-1978
|Eczacıbaşı
|1978-1979
|Eczacıbaşı
|1979-1980
|Eczacıbaşı
|1980-1981
|Eczacıbaşı
|1981-1982
|Eczacıbaşı
|1982-1983
|Eczacıbaşı
|1983-1984
|Eczacıbaşı
|1984-1985
|Eczacıbaşı
|1985-1986
|Eczacıbaşı
|1986-1987
|Galatasaray
|1987-1988
|Galatasaray
|1988-1989
|Galatasaray
|1989-1990
|Eczacıbaşı
|1990-1991
|Eczacıbaşı
|1991-1992
|Halkbank
|1992-1993
|Halkbank
|1993-1994
|Halkbank
|1994-1995
|Halkbank
|1995-1996
|Halkbank
|1996-1997
|NETAŞ
|1997-1998
|NETAŞ
|1998-1999
|NETAŞ
|1999-2000
|Arçelik
|2000-2001
|Arçelik
|2001-2002
|Erdemir
|2002-2003
|Arçelik
|2003-2004
|Erdemir
|2004-2005
|Erdemir
|2005-2006
|Arkas Spor
|2006-2007
|Arkas Spor
|2007-2008
|Fenerbahçe
|2008-2009
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|2009-2010
|Fenerbahçe
|2010-2011
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Fenerbahçe
|2012-2013
|Arkas Spor
|2013-2014
|Halkbank
|2014-2015
|Arkas Spor
|2015-2016
|Halkbank
|2016-2017
|Halkbank
|2017-2018
|Halkbank
|2018-2019
|Fenerbahçe
|2019-2020
|Lig tamamlanamadı
|2020-2021
|Ziraat Bankası
|2021-2022
|Ziraat Bankası
|2022-2023
|Ziraat Bankası
|2023-2024
|Halkbank
|2024-2025
|Ziraat Bankası
|2025-2026
|Ziraat Bankası