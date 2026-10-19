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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Filistin’in altın kızı Meryem mazlumların da gururu oldu

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Filistin’in altın kızı Meryem mazlumların da gururu oldu
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Filistin milli karate takım sporcusu Meryem Bişarat, Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Filistin Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın Bielsko-Biawa kentinde düzenlenen turnuvanın final müsabakasında İspanyol rakibini 3-1 mağlup eden Bişarat'ın, dünya zirvesine adını yazdırarak Filistin bayrağını uluslararası arenanın en önemli platformlarından birinde dalgalandırdığı bildirildi. Bu başarının zorluklara ve engellere rağmen Filistin sporunun küresel kürsülere çıkma iradesini gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, "Kazanılan bu zafer tüm zorluklara rağmen Filistinli sporcuların kararlılığını simgeleyen gurur verici küresel bir başarıdır" denildi.
#FİLİSTİN
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Filistin’in altın kızı Meryem mazlumların da gururu oldu
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