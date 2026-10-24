‘Filistin özgürleşene kadar susmayalım’

Formula 1 tarihinin en önemli pilotlarından Lewis Hamilton bir kez daha Filistin davasına sahip çıktı ve özgürlük çağrısı yaptı. ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki Ferrari pilotu, "Bence Kongo'nun, Sudan'ın, Suriye'nin ve Filistin'in özgürlüğü için çaba göstermeye devam ettiğimizden emin olmalıyız. Buralar özgürleşene kadar susmamalıyız. Bence bu konuda daha fazla baskı yaptığımızdan emin olmalıyız. Bir noktada ulaşabileceğimizi umduğum çok fazla barış var. Özgür Sudan, özgür Suriye, özgür Filistin. Açıkçası umuyorum ve hâlâ umudum var ki Afrika birleşsin. Birleşmelerini istemeyen pek çok insan olduğunu biliyorum çünkü birleşirlerse çok güçlü olurlardı. Ben hâlâ umutluyum ki bir gün birleşecekler" ifadelerini kullandı.



Lewis Hamilton kariyerinde 7 kez Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör