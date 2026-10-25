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Giriş Tarihi: 25.10.2026 12:00 Son Güncelleme: 25.10.2026 12:01

MotoGP'de Avustralya Grand Prix'si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

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AA
MotoGP’de Avustralya Grand Prix’si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi
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Organizasyonun açıklamasında, "Şiddetli hava koşulları ve tıbbi helikopterin operasyonlarını engelleyen düşük görüş mesafesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan pilotlar, bu kararın ardından güvenlik aracı arkasında sembolik bir tur attı.

Ana düzlükte durarak taraftarları selamlayan sürücüler, gelecek yıl MotoGP takviminden çıkacak Phillip Island Pisti'ne veda etti.

MotoGP'de sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, 1 Kasım'da koşulacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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MotoGP'de Avustralya Grand Prix'si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi
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