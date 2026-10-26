Filenin Sultanları’nın Dünya Kupası’ndaki rakipleri açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.

C Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.



2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



32 takımın mücadele edeceği organizasyonda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

2027 FIVB Kadınlar Dünya Kupası'nda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko

B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore

C Grubu: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Mısır

D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan

E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba

F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan

G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör