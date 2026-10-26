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Giriş Tarihi: 26.10.2026

G.Saray Daikin'i yenen VakıfBank'tan 5'te 5

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G.Saray Daikin’i yenen VakıfBank’tan 5’te 5
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, ligde VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek beşte beş yaptı. Maç boyunca 11 blok yapan sarı siyahlılarda; Tijana Boskovic 18, Marina Markova 15, Zehra Güneş 10 sayı ile çift haneli sayılarla oynadı. VakıfBank, sarı-kırmızılılar ile oynadığı üst üste 6. resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. VakıfBank söz konusu karşılaşmalarda rakibine sadece 2 set kaybetti.

DİĞER SONUÇLAR:
Beşiktaş-Göztepe Yuppo: 1-3
Kuzeyboru-Nilüfer Belediye: 3-2
İlbank- Afyon Belediye: 3-1
Aras Kargo-THY: 1-3
Manisa B.Ş. Bld-Zeren: 2-3
Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 3-1

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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G.Saray Daikin'i yenen VakıfBank'tan 5'te 5
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