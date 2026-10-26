Kayaalp yarı finali göremedi

Kazakistan'da gerçekleşen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, çeyrek finalde yenildi. 13 kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir rekora imza atan ve 5 Dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo ilk maçında Hint Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ise 4-0 yendi. Rıza, çeyrek finalde ise Finlandiya'dan Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 mağlup oldu. Dünya Şampiyonası'nda 2023'ten sonra yeniden mindere çıkan 37 yaşındaki Kayaalp, Fin sporcu Kuosmanen finale çıkamayınca repesaj hakkı elde edemedi ve organizasyonu madalyasız tamamladı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör