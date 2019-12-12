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2019’da ’da en çok konuşulan konular

Mikro blog sitesi 'da 2019'un en çok konuşulan olayları ve kişiler belli oldu. En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen Tweetlerden biri, 'ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao'nun gelişini duyurduğu Tweet oldu.

2019’da Twitter’da en çok konuşulan konular

Bir yılı daha geride bırakırken dünyada milyonlarca insanı bir araya getiren , 2019'da da gündeminin nabzını tuttu.

2019’da Twitter’da en çok konuşulan konular

'de sohbetlerine en çok konu olan bir diğer isim dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli pop müzik grubu BTS olurken, şaşırtmadı, Twitter'ın 2019'da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Athena'nın solisti da en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer aldı.

2019’da Twitter’da en çok konuşulan konular

FALCAO, TWİTTER'A DAMGASINI VURDU

En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen Tweetlerden biri, 'ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao'nun gelişini duyurduğu Tweet oldu. 'nun #BirlikteKazandık hashtagiyle seçim sonrası paylaştığı duyuru Tweet'i ve 'in "look at the tabela" Tweet'i de en fazla retweet edilenler ve beğenilenler arasındaydı.

2019’da Twitter’da en çok konuşulan konular

EN BEĞENİLEN TWEETLER

verdiği mücadele örnek isim haline gelen Naslihan Cantay ölümü ile milyonlar yasa boğarken 'in Çantay hakkında attığı Tweet en çok beğenilenlerden biri oldu. Popüler fotbolcu Merih Demiral'in "Ne mutlu Türk'üm diyene" tweeti ise 200 binden fazla beğeni ile en çok beğenilenler arasına girdi.

2019’da Twitter’da en çok konuşulan konular

EN ÇOK KULLANILAN HASHTAG: FEYYAZ DUMAN

Survivor 2019 her yıl olduğu gibi bu yıl da çok konuşulurken, bu yılın 'da en çok konuşulan oyuncu Kadın dizisinin sevilen oyuncusu oldu.

#arifgibisevmek fenomen aşka gönderme yaparak kullanıcıların en sevdiği hashtaglerden biri olurken BTS de en çok kullanılan hashtaglerden biri oldu.

2019’da Twitter’da en çok konuşulan konular

EN ÇOK KONUŞULAN DİZİ: GAME OF THRONES

Eğlence kategorisinde ise en çok kullanılan hashtaglerde bu sene final yapan Game of Thrones (#GoT) yer alırken #senanlatkaradeniz, #arifgibisevmek #hercai #survivor2019 hashtagleri en üst sıralarda yer aldı. (NTV)

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