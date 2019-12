2019’da Twitter’da en çok konuşulan konular

FALCAO, TWİTTER'A DAMGASINI VURDU

En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen Tweetlerden biri, Galatasaray'ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao'nun gelişini duyurduğu Tweet oldu. Ekrem İmamoğlu'nun #BirlikteKazandık hashtagiyle seçim sonrası paylaştığı duyuru Tweet'i ve Fatih Terim'in "look at the tabela" Tweet'i de en fazla retweet edilenler ve beğenilenler arasındaydı.