Samsung telefon sahipleri için bugün önemli bir gün...
Android 9 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonlar
Geçtiğimiz ağustos ayında çıkan Android Pie, telefon üreticileri tarafından kademeli olarak mobil cihazlar için yayınlanıyor. Android telefon üreticileri, kendi arayüzlerini ve yazılımsal özellikleri Android Pie'a entegre ederek, beta sürecine soktu. Artık beta testleri bitti ve tam sürüm Android 9 Pie son kullanıcılarla buluşmaya başladı. Samsung ve Xiaomi marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...
Android Pie güncellemesi Galaxy Note 8'lere bugün geldi. Böylece telefonların hem batarya ömrü uzadı, hem de hızı arttı. Peki Android Pie güncellemesi başka hangi telefonlara geliyor?
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