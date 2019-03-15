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9 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonlar

Geçtiğimiz ağustos ayında çıkan Pie, telefon üreticileri tarafından kademeli olarak mobil cihazlar için yayınlanıyor. Android telefon üreticileri, kendi arayüzlerini ve yazılımsal özellikleri Android Pie'a entegre ederek, beta sürecine soktu. Artık beta testleri bitti ve tam sürüm son kullanıcılarla buluşmaya başladı. ve marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

Android 9 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonlar

telefon sahipleri için bugün önemli bir gün...

Android 9 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonlar

Pie güncellemesi 8'lere bugün geldi. Böylece telefonların hem batarya ömrü uzadı, hem de hızı arttı. Peki Android Pie güncellemesi başka hangi telefonlara geliyor?

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