SharkBot adı verilen kötü amaçlı bu yazılım, Google Play Store'daki uygulamalarla kullanıcıya erişiyor.
Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...
Siber korsanlar tekrar Android kullanıcılarını hedef aldı. Kötü amaçlı yazılıma sahip bu uygulamanın verdiği zararlar kullanıcıları çıldırttı...
Farketmeden SharkBot yazılımına sahio uygulamaları indiren kullanıcıların bilgileri bilgisayar korsanları tarafından ele geçiriliyor.
Kullanıcı bilgisinde olmadan oturum açabilen ve bankacılık kimlik bilgilerini çalabilen yazılım, binlerce kişinin risk altında olmasına neden oldu.
Söz konusu siber korsanlar, uygulama içerisinde entegre ettiği SharkBot yazılımı ile Googe'ın sağlam güvenliğini aşabiliyor.
Binlerce uygulama içerisinde şuan 2 uygulamada tespit edilen bu yazılım, kullanıcı adlarını ve şifrelerini çalmasına izin veren çevrimiçi hizmetlere erişerek bilgileri topluyor ve dolandırıcılık yapıyor.
En son mart ayında görülen bu yazılımın tekrar göründüğü 2 uygulama ise; Mister Phone Cleaner ve Kylhavy Mobile Security
Telefondaki virüsleri temizleme amacı sunan bu iki uygulama aslında kullanıcı bilgilerini çalıyor.