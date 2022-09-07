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Teknokulis Galeri Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

Siber korsanlar tekrar Android kullanıcılarını hedef aldı. Kötü amaçlı yazılıma sahip bu uygulamanın verdiği zararlar kullanıcıları çıldırttı...

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

SharkBot adı verilen kötü amaçlı bu yazılım, Google Play Store'daki uygulamalarla kullanıcıya erişiyor.

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

Farketmeden SharkBot yazılımına sahio uygulamaları indiren kullanıcıların bilgileri bilgisayar korsanları tarafından ele geçiriliyor.

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

Kullanıcı bilgisinde olmadan oturum açabilen ve bankacılık kimlik bilgilerini çalabilen yazılım, binlerce kişinin risk altında olmasına neden oldu.

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

Söz konusu siber korsanlar, uygulama içerisinde entegre ettiği SharkBot yazılımı ile Googe'ın sağlam güvenliğini aşabiliyor.

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

Binlerce uygulama içerisinde şuan 2 uygulamada tespit edilen bu yazılım, kullanıcı adlarını ve şifrelerini çalmasına izin veren çevrimiçi hizmetlere erişerek bilgileri topluyor ve dolandırıcılık yapıyor.

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

En son mart ayında görülen bu yazılımın tekrar göründüğü 2 uygulama ise; Mister Phone Cleaner ve Kylhavy Mobile Security

Android kullanıcıları çıldırdı! Hemen silmeniz gerekiyor...

Telefondaki virüsleri temizleme amacı sunan bu iki uygulama aslında kullanıcı bilgilerini çalıyor.

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