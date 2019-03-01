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telefonların muhteşem özellikleri!

Günümüz telefonlarında en çok kullanılan işletim sistemlerinin başında geliyor. Bütün bu bilinirliğe rağmen hala Android'in, çoğumuzun bilmediği birçok sırrı bulunuyor.

Android telefonların muhteşem özellikleri!

'ın geliştirdiği iOS ile büyük rekabet içinde olan dünya devi işletim sistemi yediden yetmişe herkes tarafından biliniyor olsa da çoğumuz tarafından bilinmeyen özellikleri bulunuyor. Günümüzde cihazların güncelleme ve optimizasyonlarının yazılım ile yapıldığı düşünülürse bu özelliklerin hepimizin işine yarar cinsten olduğunu söyleyebiliriz.

Android telefonların muhteşem özellikleri!

"TELEFONUMU BUL" ÖZELLİĞİ

Bu özelliğin sadece iPhone'a özel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. FMIP teknolojisi denilen bu teknoloji sayesinde telefonunuzda Ayarlar'a girdikten sonra Güvenlik & Konum sekmesine gidin ve özelliğini aktif edin. Telefonunuzda kayıtlı hesabını, herhangi bir bilgisayardan açarak Google'a 'Cihazımı Bul' yazarsanız telefonunuzun konumunu bulabilir ya da telefonunuzu çaldırabilirsiniz.

Android telefonların muhteşem özellikleri!

HIZLI AYARLAR SEKMESİNİ DEĞİŞTİRİN

Telefonunuzun bildirim panelinde Wi-Fi ve parlaklık gibi birçok ayar bulunuyor. Bu sekmeyi özelleştirmek için tek yapmanız gereken şey bildirim çubuğunu çift parmakla çekmek olacak.

Android telefonların muhteşem özellikleri!

YENİ UYGULAMALARDAN KISAYOL OLUŞMASIN

Eğer siz de yeni yüklediğiniz uygulamaların kısayol oluşturmasından şikayetçiyseniz basit bir ayar ile bunun önüne geçebilirsiniz. Ana ekranınızda herhangi bir boş alana basılı tutun. Ana ekran ayarlarına gittikten sonra 'Ev Ekranına Kısayol Ekle' seçeneğini kapatabilirsiniz.

Android telefonların muhteşem özellikleri!

TELEFONUNUZU HARİCİ EKRANA YANSITIN

Bu sayesinde, Chromecast destekli bir akıllı cihazınız varsa, ayarlar sekmesinden 'Bağlı Cihazlar' sekmesine giderek 'Yayınla' diyebilirsiniz, bu sayede akıllı telefonunuzu harici ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Android telefonların muhteşem özellikleri!

PİL KULLANIMINI ÖZELLEŞTİRİN

Akıllı telefonlar gelişse de batarya ömrü hala büyük bir sorun oluşturuyor. Ayarlar sekmesinden Pil kısmına tıklayın. Pil Optimizasyonu kısmından iyileştirme seçeneğini pasif hale getirin. Bu sayede e-postalarınızın ve bildirimlerinizin görülmemesi durumunun önüne geçersiniz.

Android telefonların muhteşem özellikleri!

ACİL DURUMLAR İÇİN BİLGİLER

Ayarlardan Kullanıcılar ve Hesaplar sekmesine girerek, Acil Durum Bilgileri sekmesine girin. Buradan detaylı bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Yarın ne olacağı bilinmez bu nedenle aranacak kişiler gibi bilgileri doldurmak oldukça iyi olacaktır.

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