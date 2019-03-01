Android telefonların muhteşem özellikleri!

Apple'ın geliştirdiği iOS ile büyük rekabet içinde olan dünya devi işletim sistemi yediden yetmişe herkes tarafından biliniyor olsa da çoğumuz tarafından bilinmeyen özellikleri bulunuyor. Günümüzde cihazların güncelleme ve optimizasyonlarının yazılım ile yapıldığı düşünülürse bu özelliklerin hepimizin işine yarar cinsten olduğunu söyleyebiliriz.