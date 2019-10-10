Apple macOS Catalina'nın özellikleri nedir? macOS Catalina nasıl yüklenir?
Apple'ın Mac bilgisayarlar için geliştirdiği yeni işletim sistemi macOS'un yeni sürümü macOS Catalina kullanıma sunuldu. Yaklaşık 8 GB'lik bir boyutla gelen macOS Catalina kullanıcılara pek çok yenilik sunuyor. macOS Catalina'daki yeni özellikler nedir? Catalina hangi Mac modellerine yükleniyor? Nasıl yükleniyor? İşte detaylar...
ITUNES YERİNE 3 YENİ UYGULAMA GELİYOR
Catalina ile birlikte mac'lerde artık iTunes'un yerine Apple Music, Apple TV ve Apple Podcasts geçiyor. Müzik, TV ve podcast içeriklerine Apple'ın bu 3 uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar, iTunes arşivlerindeki içeriklere de bu 3 uygulama üzerinden erişmeye devam edecek.
SENKRONİZASYON ARTIK ICLOUD VEYA FINDER İLE YAPILACAK
Aygıtlar arası eşzamanla için de iCloud kullanılıyor. Kullanıcılar isterlerse aygıtını doğrudan Mac'ine bağlayarak da yedekleme, geri yükleme ve eşzamanlama yapabiliyor. iTunes'un ortadan kalkması ile birlikte ise iPhone ve iPad senkronizasyonu için de Finder kullanılacak.
EKRAN SÜRESİ, MAC'LERE TAŞINIYOR
macOS Catalina, iOS platformundaki "Ekran Süresi" özelliklerini Mac'lere de taşıyor. Böylece kullanıcı neye ne kadar vakit ayırdığını görebiliyor. Tüm aygıtlarındaki uygulamalar ve web siteleri için kullanım süresi izlenip, sınırlar belirlenebiliyor. Yine ebeveynler, "Aile İçi Paylaşım" ile çocukları için uygulama ve iletişim sınırları tanımlayabiliyor.
"BUL" UYGULAMASI MAC'LERDE
macOS Catalina ile yeni sunulan "Bul" uygulaması, "iPhone'umu Bul" ve "Arkadaşlarımı Bul" uygulamalarını Mac, iPad ve iPhone'da kullanımını tek bir uygulamada bir araya getiriyor. Bul uygulaması kullanıcılara, offline veya uykuda olsa bile kayıp Mac'lerini bulmasına yardımcı oluyor. Bunun için yakınlardaki aktif Apple aygıtları tarafından algılanabilecek Bluetooth sinyalleri gönderiyor. Bu aygıtlar kullanıcının Mac'inin algılanan konumunu iCloud'a iletiyor ve böylece Bul uygulamasıyla aygıtın yerini belirlenebiliyor.
IPAD UYGULAMALARI MAC'LERDE DE KULLANILABİLECEK
Catalina ile gelen bir diğer yenilik ise iPad uygulamalarını Mac'lerde de kullanabilme. macOS Catalina ile birlikte sunulan bir yazılım geliştirme aracı olan Mac Catalyst sayesinde geliştiriciler, popüler iPad uygulamalarından Mac uygulamaları oluşturabiliyor. Bu uygulamalar diğer Mac uygulamalarıyla uyum içinde çalışıyor. Böylece sürükleyip bırakarak birinden diğerine içerik taşınabiliyor.
IPAD'LER İKİNCİ EKRAN OLUYOR
Yine Catalina ile birlikte gelen bir diğer yenilik olan Sidecar ise iPad'i ikinci bir Mac ekranı gibi kullanarak çalışma alanını genişletmeye olanak veriyor. Böylece, bir uygulamadaki çalışmayı referans alarak başka bir uygulamada devam edilebiliyor. Veya iPad'teki araçları ve paletleri kullanırken, çalışma Mac'te görüntülenebiliyor. Kullanıcı isterse her iki ekranın da aynı şeyi göstermesini sağlayabiliyor.