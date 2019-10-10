Apple macOS Catalina'nın özellikleri nedir? macOS Catalina nasıl yüklenir?

IPAD'LER İKİNCİ EKRAN OLUYOR

Yine Catalina ile birlikte gelen bir diğer yenilik olan Sidecar ise iPad'i ikinci bir Mac ekranı gibi kullanarak çalışma alanını genişletmeye olanak veriyor. Böylece, bir uygulamadaki çalışmayı referans alarak başka bir uygulamada devam edilebiliyor. Veya iPad'teki araçları ve paletleri kullanırken, çalışma Mac'te görüntülenebiliyor. Kullanıcı isterse her iki ekranın da aynı şeyi göstermesini sağlayabiliyor.