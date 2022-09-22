Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Birçok model etkilendi!

Bu güvenlik açığından birçok Apple ürünü etkilendi. özellikle iPhone 6s sonrası iPhone'ler, 5.nesil ve sonrası iPad'ler, iPad Pro ve iPad Air 2 gibi modellerin etkilendiği duyuruldu. Ayrıca MacOS Monterey içeren Mac bilgisayarların da tehdit altında olduğu duyuruldu.