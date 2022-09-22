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Teknokulis Galeri Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Teknolojinin önde gelen markalarından biri olan Apple, birçok ürününü tehdit eden ciddi bir güvenlik açığı konusunda uyarı yaptı. Bu güvenlik açığı Apple'ın birçok cihazının ele geçirilmesine yol açacak kadar tehlikeli. İşte detaylar...

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Günlük hayattaki birçok işimizi kolaylaştıran teknoloji, yaşantımızın bir parçası haline geldi.

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Ancak yaşamlarımıza bu denli entegre ettiğimiz teknolojinin yol açtığı ciddi sorunlar da var. Özellikle teknolojinin açıklarından faydalanmak isteyen kötü niyetli insanlar, bu cihazları ele geçirmeye çalışıyor.

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını uyardı. Apple'a göre iPhone, iPad ve MacBook'larda ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi.

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Bu açık sizi siber korsanların hedefi haline getirebilir. Siber korsanların cihazlarınızı ele geçirerek tüm bilgilerinizi çalmalarına yol açabilir.

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Apple, Macbook, iPhone ve iPad'leri etkileyen ciddi bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu. Uyarısının ardından güvenlik açığını ortadan kaldırmak isteyen Apple, yeni bir "sistem güncellemesi" yayınladı.

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Apple, bütün kullanıcıların bu güncellemeyi yapmalarını tavsiye etti. "Bu güncelleme, tüm kullanıcılara önerilen önemli güvenlik güncellemeleri içeriyor." açıklamasıyla paylaşılan güncelleme yapılmadan önce kaç kullanıcının etkilendiği paylaşılmadı.

Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!

Birçok model etkilendi!

Bu güvenlik açığından birçok Apple ürünü etkilendi. özellikle iPhone 6s sonrası iPhone'ler, 5.nesil ve sonrası iPad'ler, iPad Pro ve iPad Air 2 gibi modellerin etkilendiği duyuruldu. Ayrıca MacOS Monterey içeren Mac bilgisayarların da tehdit altında olduğu duyuruldu.

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