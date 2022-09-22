Günlük hayattaki birçok işimizi kolaylaştıran teknoloji, yaşantımızın bir parçası haline geldi.
Apple uyardı: Cihazlarınız çökebilir!
Teknolojinin önde gelen markalarından biri olan Apple, birçok ürününü tehdit eden ciddi bir güvenlik açığı konusunda uyarı yaptı. Bu güvenlik açığı Apple'ın birçok cihazının ele geçirilmesine yol açacak kadar tehlikeli. İşte detaylar...
Ancak yaşamlarımıza bu denli entegre ettiğimiz teknolojinin yol açtığı ciddi sorunlar da var. Özellikle teknolojinin açıklarından faydalanmak isteyen kötü niyetli insanlar, bu cihazları ele geçirmeye çalışıyor.
Bu açık sizi siber korsanların hedefi haline getirebilir. Siber korsanların cihazlarınızı ele geçirerek tüm bilgilerinizi çalmalarına yol açabilir.
Apple, bütün kullanıcıların bu güncellemeyi yapmalarını tavsiye etti. "Bu güncelleme, tüm kullanıcılara önerilen önemli güvenlik güncellemeleri içeriyor." açıklamasıyla paylaşılan güncelleme yapılmadan önce kaç kullanıcının etkilendiği paylaşılmadı.