sabah

'ın kurucusundan 'katlanabilir ' açıklaması

ve 'in katlanabilir cihazlarını tanıtmasının ardından, tüm gözler 'a çevrildi. Konu ile ilgili Apple'ın kurucularından 'tan açıklama geldi

Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

ABD merkezli teknoloji devi 'a, şirketin kurucularından olan 'tan uyarı geldi.

Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

Wozniak, şirketin rakiplerinin bu alanda yaptığı tanıtımların ardından şirketin elini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi.

Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

Wozniak, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, mobil telefon endüstrisinin onu hayal kırıklığına uğrattığını da belirtti. Wozniak artık yeni cihazlar için eskisi kadar heyecan duymadığını itiraf etti.

Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

KATLANABİLİR IPHONE PATENTİ

ve katlanabilir telefonlarını görücüye çıkardığı günlerde, 'ın da katlanabilir modeli için patent aldığı ortaya çıkmıştı.

Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

KATLANABİLİR IPHONE KONSEPTİ

'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent üzerinden yola çıkarak katlanabilir modeli için konsept tasarım yaptı.

Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

NOKIA'YI ANIMSATAN KLAVYE TASARIMI

Konseptte yer alan klavye konumu, Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonunu anımsattı.

Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

Eylül ayında yeni modellerini tanıtması beklenen 'ın, patentini aldığı katlanabilir 'ları ne zaman tanıtacağı henüz açıklanmadı.

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