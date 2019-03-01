Apple'ın kurucusundan 'katlanabilir iPhone' açıklaması

ABD merkezli teknoloji devi Apple'a, şirketin kurucularından olan Steve Wozniak'tan uyarı geldi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'a, şirketin kurucularından olan Steve Wozniak'tan uyarı geldi.
Wozniak, şirketin rakiplerinin bu alanda yaptığı tanıtımların ardından şirketin elini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi.
Wozniak, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, mobil telefon endüstrisinin onu hayal kırıklığına uğrattığını da belirtti. Wozniak artık yeni cihazlar için eskisi kadar heyecan duymadığını itiraf etti.
KATLANABİLİR IPHONE KONSEPTİ
'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent üzerinden yola çıkarak katlanabilir iPhone modeli için konsept tasarım yaptı.
NOKIA'YI ANIMSATAN KLAVYE TASARIMI
Konseptte yer alan klavye konumu, Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonunu anımsattı.