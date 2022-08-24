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Teknokulis Galeri Artık herkes mavi tik alacak!

Artık herkes mavi tik alacak!

Twitter son dönemlerde bot sayısı nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Artan iddialar ve bot sayısına önlem almaya çalışan platform, doğruluğu ispat edilen herkese mavi tik verecek.

Artık herkes mavi tik alacak!

Elon Musk ile anlaşması sonlandırılan Twitter, özellikle Musk'ın ortaya attığı bot hesap iddiası yüzünden zor zamanlar geçiriyor.

Artık herkes mavi tik alacak!

Düşünülenden fazla olan bot satısı platformun başını ağrıtıyor.

Artık herkes mavi tik alacak!

Bu artış organik kullanıcıları platformdan uzaklaştırsa da Twitter aldığı aksiyonlarla kullanıcıyı platformda tutmayı amaçlıyor.

Artık herkes mavi tik alacak!

Bunun üzerine gerçek kullanıcılara mavi tik vereceğini duyuran Twitter, gerçek olmayan kullanıcıların daha kolay anlaşılmasını sağlayacak.

Artık herkes mavi tik alacak!

Cep telefonlarıyla onaylanan hesaplar, güvenilir olduklarını kanıtladıkları taktirde mavi tik sahibi olacaklar.

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