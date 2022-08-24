Elon Musk ile anlaşması sonlandırılan Twitter, özellikle Musk'ın ortaya attığı bot hesap iddiası yüzünden zor zamanlar geçiriyor.
Artık herkes mavi tik alacak!
Twitter son dönemlerde bot sayısı nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Artan iddialar ve bot sayısına önlem almaya çalışan platform, doğruluğu ispat edilen herkese mavi tik verecek.
Düşünülenden fazla olan bot satısı platformun başını ağrıtıyor.
Bu artış organik kullanıcıları platformdan uzaklaştırsa da Twitter aldığı aksiyonlarla kullanıcıyı platformda tutmayı amaçlıyor.
Bunun üzerine gerçek kullanıcılara mavi tik vereceğini duyuran Twitter, gerçek olmayan kullanıcıların daha kolay anlaşılmasını sağlayacak.
Cep telefonlarıyla onaylanan hesaplar, güvenilir olduklarını kanıtladıkları taktirde mavi tik sahibi olacaklar.