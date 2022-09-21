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Teknokulis Galeri Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

Uzay, inanılmaz gök cisimleri ile dolu büyüleyici bir yer. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler… Ancak bu büyüleyici gök cisimleri arasında, insanlık için özel bir anlam taşıyanları da var. Bunların başında ise şüphesiz Ay geliyor. Çünkü insanlık ile Ay arasında binlerce yıldır fiziksel ve duygusal olarak büyük bir yakınlık var. Kadim medeniyetlerden bu yana bu eşsiz gök cismine pek çok anlam atfedildi, doğa üstü inanışların önemli öznelerinden birisi olarak kabul edildi. Ayrıca gezegenimize fiziki olarak da en yakın gök cismi olan Ay'ın Dünya üzerinde de pek çok etkisi var. Bütün bunlar, Ay'ı hem Dünya hem de insanlık için oldukça önemli bir gök cismi haline getiriyor. İşte gezegenimizin uydusu Ay hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 9 şaşırtıcı gerçek…

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

1. Ay ile Dünya arasındaki ortalama uzaklık 384.400 kilometre

Ancak bu mesafe zaman zaman değişebiliyor. Çünkü Ay eliptik yörüngesinde döndüğü sırada bazı anlarda Dünya'dan uzaklaşıyor bazı anlarda ise yaklaşıyor.

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

Ay'ın Dünya'dan en uzak olduğu noktaya "enöte" adı veriliyor. Bu noktada Ay ile Dünya arasındaki uzaklık 405.696 kilometre. İki gök cisminin birbirine en çok yaklaştığı noktaya ise "enberi" adı veriliyor. Bu noktadaki uzaklık ise 363.104 kilometre.

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

2. İlk keşfedildiğinde bir gezen olarak kabul ediliyordu

Bunun nedeni, Ay'ın bir gezegen olduğunun düşünülmesi değil, Ay'ın tam olarak ne olduğunu tanımlayacak bir terimin bulunamamasıydı. Peki Ay neden gezegen olarak kabul edilmiyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit.

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

Bir gök cisminin gezegen olarak kabul edilebilmesi için taşıması gereken bazı özellikler var. Örneğin gezegenlerin bir yıldızın etrafında dönmesi ve önemli bir yer çekimi kuvvetine sahip olması gerekiyor. Kısacası, Ay bir gezegen değil, Dünya'nın doğal uydusu.

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

3. 4.425 milyar yaşında ve Theia adlı bir gezegenin Dünya'ya çarpması sonucunda oluştu

Ancak Ay'ın yaşı hakkında bazı farklı düşünceler de var. 2017 yılında yapılan bir çalışma Ay'ın 4.51 milyar yaşında olduğunu ileri sürüyordu. Ay'ın yaşı hakkında farklı görüşler olsa da nasıl oluştuğu konusunda önemli bir uzlaşı var.

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

Milyarlarca yıl önce, Theia isimli Mars büyüklüğündeki gezegen ile Dünya çarpıştı. Theia neredeyse tamamen yok oldu. Dünya'nın ise bir bölümü parçalandı. Hem Theia'dan hem de Dünya'dan kopan parçalar uzay boşluğunda bir araya geldi.

Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

Kütle çekimi ve çekirdeğin etkisiyle bugün Ay olarak isimlendirdiğimiz yapı o zamanlar dev bir alev topu gibi görünüyordu. Milyarlarca yıllık süreçte alev topu soğudu, kabuk oluştu ve Ay ortaya çıktı.

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