Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler

Uzay, inanılmaz gök cisimleri ile dolu büyüleyici bir yer. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler… Ancak bu büyüleyici gök cisimleri arasında, insanlık için özel bir anlam taşıyanları da var. Bunların başında ise şüphesiz Ay geliyor. Çünkü insanlık ile Ay arasında binlerce yıldır fiziksel ve duygusal olarak büyük bir yakınlık var. Kadim medeniyetlerden bu yana bu eşsiz gök cismine pek çok anlam atfedildi, doğa üstü inanışların önemli öznelerinden birisi olarak kabul edildi. Ayrıca gezegenimize fiziki olarak da en yakın gök cismi olan Ay'ın Dünya üzerinde de pek çok etkisi var. Bütün bunlar, Ay'ı hem Dünya hem de insanlık için oldukça önemli bir gök cismi haline getiriyor. İşte gezegenimizin uydusu Ay hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 9 şaşırtıcı gerçek…