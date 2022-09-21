Ay hakkında daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekler
Uzay, inanılmaz gök cisimleri ile dolu büyüleyici bir yer. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler… Ancak bu büyüleyici gök cisimleri arasında, insanlık için özel bir anlam taşıyanları da var. Bunların başında ise şüphesiz Ay geliyor. Çünkü insanlık ile Ay arasında binlerce yıldır fiziksel ve duygusal olarak büyük bir yakınlık var. Kadim medeniyetlerden bu yana bu eşsiz gök cismine pek çok anlam atfedildi, doğa üstü inanışların önemli öznelerinden birisi olarak kabul edildi. Ayrıca gezegenimize fiziki olarak da en yakın gök cismi olan Ay'ın Dünya üzerinde de pek çok etkisi var. Bütün bunlar, Ay'ı hem Dünya hem de insanlık için oldukça önemli bir gök cismi haline getiriyor. İşte gezegenimizin uydusu Ay hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 9 şaşırtıcı gerçek…
2. İlk keşfedildiğinde bir gezen olarak kabul ediliyordu
Bunun nedeni, Ay'ın bir gezegen olduğunun düşünülmesi değil, Ay'ın tam olarak ne olduğunu tanımlayacak bir terimin bulunamamasıydı. Peki Ay neden gezegen olarak kabul edilmiyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit.
3. 4.425 milyar yaşında ve Theia adlı bir gezegenin Dünya'ya çarpması sonucunda oluştu
Ancak Ay'ın yaşı hakkında bazı farklı düşünceler de var. 2017 yılında yapılan bir çalışma Ay'ın 4.51 milyar yaşında olduğunu ileri sürüyordu. Ay'ın yaşı hakkında farklı görüşler olsa da nasıl oluştuğu konusunda önemli bir uzlaşı var.
Kütle çekimi ve çekirdeğin etkisiyle bugün Ay olarak isimlendirdiğimiz yapı o zamanlar dev bir alev topu gibi görünüyordu. Milyarlarca yıllık süreçte alev topu soğudu, kabuk oluştu ve Ay ortaya çıktı.