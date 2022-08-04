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Bakın ismi nereden geliyormuş?

Teknoloji söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri olan Samsung, akıllı telefondan buzdolaplarına kadar birçok farklı ürün üretiyor. Peki "Samsung" adı nereden geliyor ve önemli bi şey ifade ediyor mu?

Bakın ismi nereden geliyormuş?

Samsung'un Kökenleri

Bugün bildiğimiz Samsung, orijinal şirketten tamamen farklı. 1938'de Kore'de Lee Byung-chul tarafından kurulan şirket 40 çalışanı olan bir bakkaldı.

Bakın ismi nereden geliyormuş?

1960'lı yıllarda elektronik endüstrisine giren Samsung, çeşitli elektronik bölümleri içeriyor.

Bakın ismi nereden geliyormuş?

Samsung, 1992 yılında dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi oldu.

Bakın ismi nereden geliyormuş?

On yıl sonra, dünyanın en büyük sıvı kristal ekran üreticisi oldu. 2012 Yılında Samsung, Nokia'yı geçerek dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi oldu.

Bakın ismi nereden geliyormuş?

Samsung Electronics bölümü, Samsung'un toplam gelirinin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. 2019 yılı itibarıyla gelir bakımından dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi olmuştur.

Bakın ismi nereden geliyormuş?

Samsung akıllı telefonlar, Nisan 2022 itibarıyla küresel akıllı telefon satışlarının %23'ünü oluşturuyor. Bu satış, Samsung'u en üst sıraya koyuyor.

Bakın ismi nereden geliyormuş?

Samsung'un Adının Anlamı

Samsung'un adı, kurucu Lee Byung-chul tarafından seçildi; "üç yıldız" anlamına geliyor.

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