Bakın ismi nereden geliyormuş?

Samsung'un Kökenleri
Bugün bildiğimiz Samsung, orijinal şirketten tamamen farklı. 1938'de Kore'de Lee Byung-chul tarafından kurulan şirket 40 çalışanı olan bir bakkaldı.
Samsung'un Kökenleri
Bugün bildiğimiz Samsung, orijinal şirketten tamamen farklı. 1938'de Kore'de Lee Byung-chul tarafından kurulan şirket 40 çalışanı olan bir bakkaldı.
1960'lı yıllarda elektronik endüstrisine giren Samsung, çeşitli elektronik bölümleri içeriyor.
Samsung, 1992 yılında dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi oldu.
On yıl sonra, dünyanın en büyük sıvı kristal ekran üreticisi oldu. 2012 Yılında Samsung, Nokia'yı geçerek dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi oldu.
Samsung Electronics bölümü, Samsung'un toplam gelirinin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. 2019 yılı itibarıyla gelir bakımından dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi olmuştur.
Samsung akıllı telefonlar, Nisan 2022 itibarıyla küresel akıllı telefon satışlarının %23'ünü oluşturuyor. Bu satış, Samsung'u en üst sıraya koyuyor.
Samsung'un Adının Anlamı
Samsung'un adı, kurucu Lee Byung-chul tarafından seçildi; "üç yıldız" anlamına geliyor.