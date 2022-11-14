Bu kısayolları bilmeyen kendine Android kullanıcısı demesin!

Hızlı uygulama değiştirme
Çoğu insanın bilmediği en kullanışlı Android numaralarından biri, Windows cihazlarının eski Alt Sekme kısayolunu anımsatan hızlı uygulama değiştirme hareketi özelliğidir.
Hızlı uygulama değiştirme
Çoğu insanın bilmediği en kullanışlı Android numaralarından biri, Windows cihazlarının eski Alt Sekme kısayolunu anımsatan hızlı uygulama değiştirme hareketi özelliğidir.
Parmağınızı ekranın alt kısmında herhangi bir yere sağa doğru kaydırarak en son kullandığınız uygulamaya hızlı bir şekilde geri dönmenize izin verir. Buradan, uygulama geçmişinizdeki başka bir adıma geri dönmek için tekrar sağa veya diğer yöne gitmek için sola kaydırabilirsiniz.
Bununla birlikte, Android'in mevcut hareket sistemini etkinleştirdiğinizden ve ekrandaki gezinme düğmelerini kullanmadığınızdan emin olmanız gerekir.
Uygulamalara daha hızlı erişim
Kullanım kolaylığı ve verimliliğe yardımcı olacak bir başka şık hack, Uygulama Kısayolları adı verilen gizli bir özelliktir. Telefonunuzdaki uygulamalardaki belirli işlevlere doğrudan bağlantı sağlayan Uygulama Kısayolları, telefonunuzdaki dosyaları veya işlevleri aramayı çok daha az acı verici hale getirir.
Bir uygulama içindeki tek tek eylemlere veya alanlara, onu açmaya ve menülerini karıştırmaya veya birden fazla komuta dokunmaya gerek kalmadan erişmenize izin vererek çalışır. Bu akıllı özelliği kullanmak için, uygulamalarınızın simgelerinden herhangi birine parmağınızı yaklaşık bir saniye basılı tutmanız yeterlidir ve seçenekler bir açılır menüde açılır. Örneğin Google Dokümanlar'da yepyeni bir belge açabilir veya uygulamayı başlatmak zorunda kalmadan uygulamanın arama işlevini kullanabilir ve bu çok önemli pil gücünden daha fazlasını harcayabilirsiniz.
Misafir Moduna Girin
Telefonunuzu bir şey için kısaca kullanmak isteyen bir aile üyeniz veya arkadaşınız oldu mu ve kişisel görmemeleri gereken bir şey görebileceklerinden biraz endişe duydunuz mu? Android'in Misafir Modu bu sorunun çözümü olabilir. Esasen tüm telefonunuz için gizli mod olan Misafir Modu, telefonunuzu yalnızca önceden yüklenmiş temel sistem uygulamalarının mevcut olduğu boş benzeri bir cihaza kaydırır. Kendi kişisel uygulamalarınız ve hesaplarınız kaputun altına güvenli bir şekilde gizlenmiştir.
Misafir Modundan yararlanmak için telefonunuzun ayarlarının Sistem bölümünü açın, 'Gelişmiş'e ve ardından 'Birden Çok Kullanıcı'ya dokunun ve üstteki anahtarı açık konumuna getirin. Bu adımı tamamladıktan sonra, 'Misafir ekle' seçeneğine basmadan önce ekranınızın üstünden iki kez aşağı kaydırın ve kullanıcı profil resminizi seçin. Çıkmak için son adımı tekrarlayın, ancak 'Konuğu Kaldır' seçeneğine dokunun.
Ancak, Samsung'un bu özelliği kullanmamaya karar veren tek Android cihazı olduğunu lütfen unutmayın, bu nedenle bir Galaxy akıllı telefonun sahibiyseniz, Misafir Modundan yararlanamayacaksınız.
Seçilen uygulamaları duraklat
Belirli uygulama bildirimlerine ara vermek istiyor ancak yine de diğer, daha önemlilerine kulak asmanız gerekiyorsa, Uygulama Duraklatma adı verilen gizli bir özellik ile belirli bir süre için seçtiğiniz uygulamaları seçerek susturabilirsiniz. Etkinleştirmek için parmağınızı ana ekranınızdaki herhangi bir uygulama simgesine basılı tutun ve kum saati simgesini arayın.