Bu kısayolları bilmeyen kendine Android kullanıcısı demesin!

Misafir Modundan yararlanmak için telefonunuzun ayarlarının Sistem bölümünü açın, 'Gelişmiş'e ve ardından 'Birden Çok Kullanıcı'ya dokunun ve üstteki anahtarı açık konumuna getirin. Bu adımı tamamladıktan sonra, 'Misafir ekle' seçeneğine basmadan önce ekranınızın üstünden iki kez aşağı kaydırın ve kullanıcı profil resminizi seçin. Çıkmak için son adımı tekrarlayın, ancak 'Konuğu Kaldır' seçeneğine dokunun.

Ancak, Samsung'un bu özelliği kullanmamaya karar veren tek Android cihazı olduğunu lütfen unutmayın, bu nedenle bir Galaxy akıllı telefonun sahibiyseniz, Misafir Modundan yararlanamayacaksınız.