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Teknokulis Galeri WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

WhatsApp birkaç hafta içinde bazı Apple iphone'larda çalışmayı durduracak. Eğer sizin telefonunuz da bu durumdan etkileniyorsa ve WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorsanız telefonunuzu yükseltmekten başka seçeneğiniz yok.

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

Apple, her yıl yeni bir iPhone serisi tanıtıyor. Bu yıl tanıttığı iPhone 14 serisi ve iOS 16 güncellemesi kullanıcı tarafından sevilerek beğeni topladı.

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

2. Nesil iPhone SE ve sonrası modellere gelen güncelleme sonrası WhatsApp bir duyuru yaptı.

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

Kendini sürekli geliştiren ve yenilikler getiren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Ekim ayı sonunda getireceği güncellemenin birçok telefonla uyumlu olmayacağını duyurdu.

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

24 Ekim'de WhatsApp artık iPhone 5 ve iPhone 5C ile çalışmayacak ve bu eski Apple telefonlarına sahip olan herkes uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsa daha yeni bir cihaz satın almak zorunda kalacak.

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

24 Ekim 2022'den itibaren iOS 10 ve iOS 11 artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek.

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

Bu cihazlar iOS 12 güncellemesini alamayacak.

WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!

Şu anda hala iOS 10 ve iOS 11 çalıştıran diğer telefonlar arasında iPhone 5, iPhone 6 ve iPhone 6'lar var. Ancak kullanıcılar bu eski Apple telefonları iOS 12'ye yükseltmeşansına sahip.

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