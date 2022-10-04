WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor!
WhatsApp birkaç hafta içinde bazı Apple iphone'larda çalışmayı durduracak. Eğer sizin telefonunuz da bu durumdan etkileniyorsa ve WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorsanız telefonunuzu yükseltmekten başka seçeneğiniz yok.
Kendini sürekli geliştiren ve yenilikler getiren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Ekim ayı sonunda getireceği güncellemenin birçok telefonla uyumlu olmayacağını duyurdu.
24 Ekim 2022'den itibaren iOS 10 ve iOS 11 artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek.
Bu cihazlar iOS 12 güncellemesini alamayacak.