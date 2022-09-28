Bu telefonlardan uzak durun!
Sony Xperia XA2 Plus
Ekran Boyutu: 6.0 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630
Dahili Depolama: 32 / 64 GB.
Bellek (RAM): 4 / 6 GB.
Batarya Kapasitesi: 3580 mAh
Dünyanın en çok radyasyon yayan telefonları belli oldu. Peki hangi modeller çok radyasyon yayıyor?
Sony Xperia XA2 Plus
Ekran Boyutu: 6.0 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630
Dahili Depolama: 32 / 64 GB.
Bellek (RAM): 4 / 6 GB.
Batarya Kapasitesi: 3580 mAh
Motorola Edge
Ekran Boyutu: 6.47 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
Dahili Depolama: 128 / 256 GB.
Bellek (RAM): 6 / 8 GB.
Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
OnePlus 6T
Ekran Boyutu: 6.41 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
Dahili Depolama: 128 / 256 GB.
Bellek (RAM): 6 / 8 GB.
Batarya Kapasitesi: 3700 mAh
Google Pixel 3 XL
Ekran Boyutu: 6.3 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
Dahili Depolama: 64 / 128 GB.
Bellek (RAM): 4 GB.
Batarya Kapasitesi: 3430 mAh
ZTE Axon 11 5G
Ekran Boyutu: 6.47 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
Dahili Depolama: 128 / 256 GB.
Bellek (RAM): 6 / 8 GB.
Batarya Kapasitesi: 3700 mAh