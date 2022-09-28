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Teknokulis Galeri Bu telefonlardan uzak durun!

Bu telefonlardan uzak durun!

Dünyanın en çok radyasyon yayan telefonları belli oldu. Peki hangi modeller çok radyasyon yayıyor?

Bu telefonlardan uzak durun!

Bu telefonlardan uzak durun!

Sony Xperia XA2 Plus

Ekran Boyutu: 6.0 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630
Dahili Depolama: 32 / 64 GB.
Bellek (RAM): 4 / 6 GB.
Batarya Kapasitesi: 3580 mAh

Bu telefonlardan uzak durun!

Bu telefonlardan uzak durun!

Motorola Edge

Ekran Boyutu: 6.47 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
Dahili Depolama: 128 / 256 GB.
Bellek (RAM): 6 / 8 GB.
Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Bu telefonlardan uzak durun!

Bu telefonlardan uzak durun!

OnePlus 6T

Ekran Boyutu: 6.41 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
Dahili Depolama: 128 / 256 GB.
Bellek (RAM): 6 / 8 GB.
Batarya Kapasitesi: 3700 mAh

Bu telefonlardan uzak durun!

Bu telefonlardan uzak durun!

Google Pixel 3 XL

Ekran Boyutu: 6.3 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
Dahili Depolama: 64 / 128 GB.
Bellek (RAM): 4 GB.
Batarya Kapasitesi: 3430 mAh

Bu telefonlardan uzak durun!

Bu telefonlardan uzak durun!

ZTE Axon 11 5G

Ekran Boyutu: 6.47 İnç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
Dahili Depolama: 128 / 256 GB.
Bellek (RAM): 6 / 8 GB.
Batarya Kapasitesi: 3700 mAh

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