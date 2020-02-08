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mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Sosyal medyada dikkat çekici, ilginç içerikler kısa süre içinde popüler oluyor. Geçtiğimiz yıllarda, aylarda böylesi içeriklerin örneklerini görmüşsünüzdür. Fotoğraflar, videolar veya herhangi bir konu hakkındaki yazılar bir anda viral hale gelebiliyor. bir mühendis de böyle bir işe imza attı. 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve muhteşem bir çalışmaya imza attı. Genç adamın projesi binlerce kez paylaşıldı.

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

200 saatte inanılmazı başardı! Her şey bu başlıyor. Ancak 200 saat dolduğunda dönüşeceği 'şey'e siz de inanamayacaksınız!

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Eline kalemi alıyor ve çizmeye başlıyor.

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Tahtayı kesebilmek için makinelerden de faydalanmayı ihmal etmiyor.

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Şu an hiçbir işe yaramayacak gibi görünen tahta parçaları bakın adım adım neye dönüşecek?

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...
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Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...

Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...
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