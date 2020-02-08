Bulgar mühendis yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! 200 saat boyunca tahta parçalarıyla uğraştı ve...
200 saatte inanılmazı başardı! Her şey bu tahta parçasıyla başlıyor. Ancak 200 saat dolduğunda dönüşeceği 'şey'e siz de inanamayacaksınız!
200 saatte inanılmazı başardı! Her şey bu tahta parçasıyla başlıyor. Ancak 200 saat dolduğunda dönüşeceği 'şey'e siz de inanamayacaksınız!
Eline kalemi alıyor ve çizmeye başlıyor.
Tahtayı kesebilmek için makinelerden de faydalanmayı ihmal etmiyor.
Şu an hiçbir işe yaramayacak gibi görünen tahta parçaları bakın adım adım neye dönüşecek?