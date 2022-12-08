Türkiye'de tanıtıldığında aylık 34,99 TL ve yıllık 349,90 TL olan fiyatlar kısa süre önce değişti.
Disney abonelik ücretlerine zam yaptı!
Netflix, Amazon Prime gibi platformlarla büyük bir rekabet içinde olan Disney+, abonelik ücretlerine zam yaptı. 2022 itibarıyla Türkiye pazarına giren Disney+, fiyatlarında değişiklik yaparak kullanıcıyı şaşırttı.
Platformun yaptığı son değişiklikle birlikte güncel abonelik fiyatları aylık 64,99 TL ve yıllık 649,90 TL seviyelerine çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ABD'de aylık 7,99 dolar seviyesindeki abonelik ücretine yüzde 30'luk bir zam geldi ve güncel fiyat 10,99 dolar oldu.
Aylık aboneler ayda 64,99TL ödeyerek Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'teki yapımları izleyebilecek.
Yıllık 649,90 TL ödeme yapan aboneler ise Disney+'a tüm yıl boyunca erişim sağlayabiliyor.