Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!
Her yıl marka değerini açıklayan InterBrand, 2022 yılın markalarını açıkladı.
Her yıl marka değerini açıklayan InterBrand, 2022 yılın markalarını açıkladı.
"En İyi Küresel Markalar" listesinde 2022 yılının en değerli 100 markası yayınlandı.
100 marka içerisinden en değerli marka Apple oldu.
Apple'ın arkasından Microsoft geliyor.
İşte yılın en değerli ilk 10 markası;
1-Apple
2-Microsoft
3-Amazon
4-Google
5-Samsung
6-Toyota
7-Coca-Cola
8-Mercedes-Benz
9-Disney
10-Nike
Marka değeri neye göre belirleniyor?
Marka bilinirliği, kullanıcının sadakati ve kalite algısına göre hedef kitle tarafından değerlendirmesine göre belirleniyor.