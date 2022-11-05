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Teknokulis Galeri Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Interbrand, dünyanın en değerli 100 markasını paylaştı. Google, Amazon, Disney, Samsung gibi büyük markaların olduğu listenin başında 2.31 $'lık fiyatıyla Apple geliyor. İşte o liste...

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Her yıl marka değerini açıklayan InterBrand, 2022 yılın markalarını açıkladı.

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

"En İyi Küresel Markalar" listesinde 2022 yılının en değerli 100 markası yayınlandı.

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

100 marka içerisinden en değerli marka Apple oldu.

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Apple'ın arkasından Microsoft geliyor.

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

İşte yılın en değerli ilk 10 markası;

1-Apple

2-Microsoft

3-Amazon

4-Google

5-Samsung

6-Toyota

7-Coca-Cola

8-Mercedes-Benz

9-Disney

10-Nike

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Apple tüm markaları solladı!

Marka değeri neye göre belirleniyor?

Marka bilinirliği, kullanıcının sadakati ve kalite algısına göre hedef kitle tarafından değerlendirmesine göre belirleniyor.

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