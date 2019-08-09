sabah

Elinizde varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Günümüzde online video ve müzik servislerinin sayısı arttı. Tüketiciler telefonları veya başka bir cihaz üstünden, üye oldukları servisler aracılığıyla sevdiği sanatçının albümlerini dinleyebiliyor veya filmleri, dizileri izleyebiliyor. Filmlerin, albümlerin, oyunların , , Blu-Ray gibi fiziksel kopyaları olsa da, artık işler iyice dijital sürümler üstünden yürüyor. CD ve DVD'ler eskisi gibi işe yaramıyor olsa da, bu durum onları çöpe atmanızı gerektirmiyor. İngiliz mühendisin CD ile yaptığı çalışma sosyal medyaya damga vurdu.

Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Bu az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...

Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Mühendis önce bir 'yi masaya koyuyor. Ardından CD ile birlikte biraz bakır teli...

Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Ve uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan Zener diyotları...

Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Şimdi işleme başlayabiliriz! Bakın İspanyol mühendis şimdi ne yapacak?

Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Bakır telini yavaş yavaş 'nin ön kısmına yapıştırmaya başlıyor.

Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Bunun için tutkaldan da faydalanıyor.

Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN