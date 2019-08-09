Elinizde CD varsa sakın çöpe atmayın! Yıllar sonra kıymete bindi

Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...
Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...
Mühendis önce bir CD'yi masaya koyuyor. Ardından CD ile birlikte biraz bakır teli...
Ve uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan Zener diyotları...
Şimdi işleme başlayabiliriz! Bakın İspanyol mühendis şimdi ne yapacak?
Bakır telini yavaş yavaş CD'nin ön kısmına yapıştırmaya başlıyor.
Bunun için tutkaldan da faydalanıyor.