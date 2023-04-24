Elon Musk’In oyun alanı: Twitter

ABD'de elektrikli otomobil devi Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve dünyanın en zengin kişilerinden Elon Musk, dünya çapında da yakından takip edilen bir profil olma özelliği taşıyor.
ABD'de elektrikli otomobil devi Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve dünyanın en zengin kişilerinden Elon Musk, dünya çapında da yakından takip edilen bir profil olma özelliği taşıyor.
Daha önce defalarca eleştirdiği Twitter'ı satın alma ihtimalini dile getiren Musk, sonunda Ekim 2022'de 44 milyar dolara Twitter'ın yeni sahibi oldu.
Twitter binasına elinde lavabo ile giren Musk'ın, buradaki yöneticiliği döneminde sular durulmadı.
Musk, Twitter'a işten çıkarmalar ile giriş yaptı
Musk'ın aylarca süren tartışmalar ve hukuki sorunların ardından Twitter'ın başına geçmesini takip eden günlerde 3 bin 700'den fazla Twitter çalışanı işten çıkarıldı ya da ayrıldı.
İşten çıkarılan ilk isimler ise şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını kapatan Twitter Hukuk ve Politika Yöneticisi Vijada Gadde oldu.
Ardından şirketin yönetim kurulunu da fesheden Musk, kendisini şirketin tek yöneticisi ilan etti. Bunun üzerine birçok üst düzey yönetici istifa etti.
Ayrıca Musk'ın bazı çalışanlarından haftanın 7 günü 12 saat mesai yapmasını istediği ve kovmakla tehdit ettiği iddiaları da ortaya atıldı.
En büyük değişiklik ana sayfada oldu
Twitter'da Musk döneminde kullanıcı deneyimi anlamında en büyük değişikliklerden birisi de ana sayfadaki akış oldu.
Daha önce kullanıcılar ana sayfalarında sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını görürken Musk, bu uygulamayı değiştirdi.
Ana sayfayı iki bölüme ayıran Musk, bir kısma algoritmik olarak tavsiye edilen ve takip edilmeyen kullanıcıların tweetlerinin de görüldüğü "Sizin için" bölümünü, diğer kısma ise sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarının görüldüğü "Takip Edilenler" bölümlerini ekledi.
Musk'ın yaptığı bu değişim ise kullanıcılar ve sosyal medya uzmanları tarafından eleştirildi.