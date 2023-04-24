Elon Musk’In oyun alanı: Twitter

Ardından şirketin yönetim kurulunu da fesheden Musk, kendisini şirketin tek yöneticisi ilan etti. Bunun üzerine birçok üst düzey yönetici istifa etti.

Ayrıca Musk'ın bazı çalışanlarından haftanın 7 günü 12 saat mesai yapmasını istediği ve kovmakla tehdit ettiği iddiaları da ortaya atıldı.