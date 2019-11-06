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Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz

Eski tip akıllı olmayan telefonlarınızı atmayın! Bazen eski ve kullanmadığımız aletlerden çok işimize yarayacak sonuçlar çıkarabiliyoruz. Mesela eski telefonunuzun parçalarını yeni telefonunuz için çok faydalı şeylere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu görüntüler çok konuşuldu! Eski parçalarını yeni akıllı telefonlar için kullanılabilecek aletlere çeviren insanların sosyal medyada paylaştıkları görüntüler büyük ilgi görüyor.

Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz

İşte kare kare o ilginç ve şaşırtıcı çalışma!

Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz
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Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz
Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz
Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz
Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz
Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz
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