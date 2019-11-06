Eski telefonunuzu sakın atmayın! Böyle faydalanabilirsiniz
Eski tip akıllı olmayan telefonlarınızı atmayın! Bazen eski ve kullanmadığımız aletlerden çok işimize yarayacak sonuçlar çıkarabiliyoruz. Mesela eski telefonunuzun parçalarını yeni telefonunuz için çok faydalı şeylere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu görüntüler çok konuşuldu! Eski telefon parçalarını yeni akıllı telefonlar için kullanılabilecek aletlere çeviren insanların sosyal medyada paylaştıkları görüntüler büyük ilgi görüyor.