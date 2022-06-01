Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...
Apple doğadaki elektronik atıkları en aza indirmek adına aldığı akararla birlikte yeni çıkardığı ürünlerin kutularına şarj adaptörü koymama kararı almıştı. Bu kararıyla birlikte Apple, çevre dostu bir aksiyon aldı. Ancak Caviar, Apple ürünleri için yaptığı tasarımla markayı çevreci yaklaşımdan uzaklaştırdı.
Apple Watch 7 modeli için yeni bir tasarım yapan Caviar, 399 dolarlık saatin fiyatını 30 bin dolara çıkardı.
430 Bin TL!
Türkiye fiyatıyla 430 bin liraya yakın bir fiyat biçilen ürünün gövdesi ve kayışı yeniden tasarlandı.
Yalnızca 8 adet var!
Normal saatlerle aynı işleve sahip olan bu tasarımlar sınırlı sayıda üretiliyor.
Gold Moon isimli tasarım 18 ayar altın çerçeveye sahip. Dünya'da yalnızca 8 kişini sahip olacağı bu saat, timsah derisinden bir kayışa sahip.
3.560 dolar değerinde!
Blood Moon isimli tasarım ise bronz çerçeveye sahip ve yine timsah kadranına sahip. Bu tasarım ise 99 adet üretiliyor.