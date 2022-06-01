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Teknokulis Galeri Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Apple doğadaki elektronik atıkları en aza indirmek adına aldığı akararla birlikte yeni çıkardığı ürünlerin kutularına şarj adaptörü koymama kararı almıştı. Bu kararıyla birlikte Apple, çevre dostu bir aksiyon aldı. Ancak Caviar, Apple ürünleri için yaptığı tasarımla markayı çevreci yaklaşımdan uzaklaştırdı.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Akıllı cihazları altın, elmas gibi değerli madenlerle yeniden tasarlayıp lüks ve pahalı hale getiren Caviar, bu kez Apple markasını hedef aldı.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Apple Watch 7 modeli için yeni bir tasarım yapan Caviar, 399 dolarlık saatin fiyatını 30 bin dolara çıkardı.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

430 Bin TL!

Türkiye fiyatıyla 430 bin liraya yakın bir fiyat biçilen ürünün gövdesi ve kayışı yeniden tasarlandı.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Apple'ın çevreci yaklaşımına ters bir aksiyon alan Caviar, altın gövdeli tasarıma timsah derisinden bir kayış yaptı.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Yalnızca 8 adet var!

Normal saatlerle aynı işleve sahip olan bu tasarımlar sınırlı sayıda üretiliyor.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Gold Moon isimli tasarım 18 ayar altın çerçeveye sahip. Dünya'da yalnızca 8 kişini sahip olacağı bu saat, timsah derisinden bir kayışa sahip.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

3.560 dolar değerinde!

Blood Moon isimli tasarım ise bronz çerçeveye sahip ve yine timsah kadranına sahip. Bu tasarım ise 99 adet üretiliyor.

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