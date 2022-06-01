Fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o Apple Watch...

Apple doğadaki elektronik atıkları en aza indirmek adına aldığı akararla birlikte yeni çıkardığı ürünlerin kutularına şarj adaptörü koymama kararı almıştı. Bu kararıyla birlikte Apple, çevre dostu bir aksiyon aldı. Ancak Caviar, Apple ürünleri için yaptığı tasarımla markayı çevreci yaklaşımdan uzaklaştırdı.