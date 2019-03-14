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o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

Teknoloji devi , son olarak geçtiğimiz gün bazı servislerinde meydana gelen erişim problemiyle gündeme oturmuştu. Mountain View merkezli şirket erişim probleminin düzeldiğini açıklamış, ancak sorunun ne olduğunu söylememişti. Şimdi ise Google hakkında yeni bir gelişme var. Görünüşe göre Google bazı uygulamaların fişini çekmeyi planlıyor.

Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

ve teknoloji devi dönem dönem yeni servisler duyurur ve bunları test eder.

Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

Ancak bazen, yanlış alanlara yatırım yapabiliyor ve bu servisler pek ilgi görmüyor.

Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

Buna en güzel örnek + servisini gösterebiliriz. Facebook ve Twitter'a rakip olmak için geliştirilen bu servis hiç tutmadığı gibi güvenlik açıkları ile de çok ses getirmişti.

Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

devi şimdilerde ise bahar temizliği yapmaya hazırlanıyor.

Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

Firma, kullanılmayan servislerinin fişini Mart ve Nisan ayında çekecek.

Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

Mart sonu oldukça güzel olan mailleri organize eden Inbox by Gmail hizmeti ve devinin çok kullanılan link kısaltma servisi goo.gl Shortener servisleri kapatılacak.

Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

2 Nisan tarihinde ise sosyal medya servisinin fişi resmen çekilecek.

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