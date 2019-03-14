Google o uygulamaları fişini çekmeye hazırlanıyor!

İnternet ve teknoloji devi dönem dönem yeni servisler duyurur ve bunları test eder.
İnternet ve teknoloji devi dönem dönem yeni servisler duyurur ve bunları test eder.
Ancak bazen, yanlış alanlara yatırım yapabiliyor ve bu servisler pek ilgi görmüyor.
Buna en güzel örnek Google+ servisini gösterebiliriz. Facebook ve Twitter'a rakip olmak için geliştirilen bu servis hiç tutmadığı gibi güvenlik açıkları ile de çok ses getirmişti.
İnternet devi şimdilerde ise bahar temizliği yapmaya hazırlanıyor.
Firma, kullanılmayan servislerinin fişini Mart ve Nisan ayında çekecek.
2 Nisan tarihinde ise sosyal medya servisinin fişi resmen çekilecek.