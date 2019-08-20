Google telefonları baştan aşağı değiştirecek! Android Q güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Android Q için geri sayım başladı diyebiliriz. Beta 6'nın çıkmasından sonra gözler Google'a çevrildi. Eğer bir aksilik olmazsa, beta 6'la birlikte test süreci sona eriyor. Google'ın tam sürüm Android Q'yu çıkarması bekleniyor. Peki hangi telefonlar Android Q güncellemesini alacak? Kullandığınız telefonun akıbeti ne olacak? Listeden Android Q'ya güncellenecek telefonları kontrol edebilirsiniz.