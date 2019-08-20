Android Q için geri sayım başladı diyebiliriz. Beta 6'nın çıkmasından sonra gözler Google'a çevrildi. Eğer bir aksilik olmazsa, beta 6'la birlikte test süreci sona eriyor. Google'ın tam sürüm Android Q'yu çıkarması bekleniyor. Peki hangi telefonlar Android Q güncellemesini alacak? Kullandığınız telefonun akıbeti ne olacak? Listeden Android Q'ya güncellenecek telefonları kontrol edebilirsiniz.
Google telefonları baştan aşağı değiştirecek! Android Q güncellemesi alacak telefonlar belli oldu
Google, bir süre önce Android Q beta 6'yı yayınladı. Beta 6'nın en büyük özelliği ise son test sürümü olması. Yani beta 6'dan sonra Android Q'nun çıkması bekleniyor. Böylece uzun zamandır merakla beklenen Android Q, son kullanıcılarla buluşacak. Bununla birlikte kullanıcılar Android Q işletim sisteminin hangi telefonlara geleceğini internette araştırıyor. Hangi Samsung, Huawei, Xiaomi, Asus ve diğer üreticilerin telefonları güncellenecek? Kullandığınız telefon en yeni Android Q sürümüne güncellenecek mi, yoksa 'çöp' mü olacak? İşte Google'ın açıkladığı ve güncellenecek tüm telefonları... Telefonunuz da listede var mı? Hemen kontrol edin!
Huawei P30 Pro
Google Pixel
Honor 20
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e
Sony Xperia XZ3