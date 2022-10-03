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Teknokulis Galeri Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

iPhone'unuzda gözünüzden kaçmış olabilecek ya da daha önce hiç bilmediğiniz özellikler var. Sizi bir iPhone profesyoneline dönüştürecek o üç özellik...

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

iPhone yağmur uyarıları alın

iPhone, bulunduğunuz yere göre size hava durumu uyarıları veren gizli bir ayara sahiptir. Bulunduğunuz yerde yağmur, dolu veya kar başlamak üzereyse telefonunuz sizi uyarır.

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

Bu size böyle durumlardan saklanabilecek koşmanız, yürüyüşünüzde dönmeniz veya şemsiyeyi açmanız için zaman verir. Özellik, Eylül 15'te iOS 2021 ile birlikte piyasaya sürülen yeni iPhone Hava Durumu uygulamasının büyük revizyonuyla geldi. Öncelikle, en son iOS sürümüne güncellendiğinizden emin olun. Kontrol etmek için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin.

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

Ardından Hava Durumu uygulamasına konum bilgilerinizi verin, aksi takdirde çalışmaz. Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Hava Durumu'na gidin ve Her Zaman seçeneğini belirleyin. Kesin Konum erişimi verirseniz daha da iyi uyarılar alırsınız. Ardından, Hava Durumu uygulamasının bildirim gönderebildiğinden emin olun.

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

Ayarlar> Bildirimler> Hava Durumu> Bildirimlere İzin Ver'e gidin ve ardından istediğiniz uyarı türünü seçin. Son olarak, hava durumu uyarılarını etkinleştirmeniz gerekir. Hava Durumu uygulamasına gidin ve sağ alttaki liste simgesini seçin. En üstte Kuru Kal adında bir seçenek göreceksiniz.

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

Bu görünmüyorsa, sağ üstteki üç noktaya dokunun ve ardından Bildirimler'e gidin. Bildirimleri Aç'a dokunun ve ardından Konumum anahtarını etkinleştirin. Ardından sağ üstteki Bitti'ye dokunun ve her şey hazır. Şimdi olduğun yerde yağmur yağmaya başlamadan hemen önce bir uyarı alacaksın.

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

Gizli iPhone kodları

Telefonunuzun tuş takımına birkaç gizli kod yazarak çok sayıda kullanışlı iPhone özelliğine erişebilirsiniz.

Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

İşte en iyilerinden bazıları:

* #06 – - IMEI numarası

* 3001 # 12345 # * – sinyal bilgisi

* 61 * - gelen aramayı aktar (aramaların aktarılmasını istediğiniz numarayı ekleyin ve ardından karma ekleyin)

* 67 (veya # 31 # dışımızda) - arayan kimliğini gizle

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