Hiç bilmediğiniz 3 iPhone sırrı!

iPhone yağmur uyarıları alın
iPhone, bulunduğunuz yere göre size hava durumu uyarıları veren gizli bir ayara sahiptir. Bulunduğunuz yerde yağmur, dolu veya kar başlamak üzereyse telefonunuz sizi uyarır.
iPhone'unuzda gözünüzden kaçmış olabilecek ya da daha önce hiç bilmediğiniz özellikler var. Sizi bir iPhone profesyoneline dönüştürecek o üç özellik...
iPhone yağmur uyarıları alın
iPhone, bulunduğunuz yere göre size hava durumu uyarıları veren gizli bir ayara sahiptir. Bulunduğunuz yerde yağmur, dolu veya kar başlamak üzereyse telefonunuz sizi uyarır.
Bu size böyle durumlardan saklanabilecek koşmanız, yürüyüşünüzde dönmeniz veya şemsiyeyi açmanız için zaman verir. Özellik, Eylül 15'te iOS 2021 ile birlikte piyasaya sürülen yeni iPhone Hava Durumu uygulamasının büyük revizyonuyla geldi. Öncelikle, en son iOS sürümüne güncellendiğinizden emin olun. Kontrol etmek için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin.
Ardından Hava Durumu uygulamasına konum bilgilerinizi verin, aksi takdirde çalışmaz. Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Hava Durumu'na gidin ve Her Zaman seçeneğini belirleyin. Kesin Konum erişimi verirseniz daha da iyi uyarılar alırsınız. Ardından, Hava Durumu uygulamasının bildirim gönderebildiğinden emin olun.
Ayarlar> Bildirimler> Hava Durumu> Bildirimlere İzin Ver'e gidin ve ardından istediğiniz uyarı türünü seçin. Son olarak, hava durumu uyarılarını etkinleştirmeniz gerekir. Hava Durumu uygulamasına gidin ve sağ alttaki liste simgesini seçin. En üstte Kuru Kal adında bir seçenek göreceksiniz.
Bu görünmüyorsa, sağ üstteki üç noktaya dokunun ve ardından Bildirimler'e gidin. Bildirimleri Aç'a dokunun ve ardından Konumum anahtarını etkinleştirin. Ardından sağ üstteki Bitti'ye dokunun ve her şey hazır. Şimdi olduğun yerde yağmur yağmaya başlamadan hemen önce bir uyarı alacaksın.
Gizli iPhone kodları
Telefonunuzun tuş takımına birkaç gizli kod yazarak çok sayıda kullanışlı iPhone özelliğine erişebilirsiniz.
İşte en iyilerinden bazıları:
* #06 – - IMEI numarası
* 3001 # 12345 # * – sinyal bilgisi
* 61 * - gelen aramayı aktar (aramaların aktarılmasını istediğiniz numarayı ekleyin ve ardından karma ekleyin)
* 67 (veya # 31 # dışımızda) - arayan kimliğini gizle