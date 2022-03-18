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Teknokulis Galeri İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

Bilim insanları kara deliklerin işleyişi ile ilgili ilk kez ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking'in 1974'te tanımladığı "bilgi paradoksu" teorisini açıkladıklarını iddia etti. Hawking, kara deliklere giren cisimlerin bilgisine sahip olunamayacağını savunan Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı ile bu cisimlere ait bilginin kaybolmasını imkansız gören kuantum mekaniğinin bir paradoks oluşturduğunu iddia etmişti.

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

Bilim insanları, kara deliklerin işleyişine ilişkin geliştirdikleri "saçlılık teorisinin", ilk kez ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking tarafından 1974'te tanımlanan "bilgi paradoksunu" açıkladığını iddia etti.

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

BBC'nin haberine göre, Sussex Üniversitesi'nden Profesör Xavier Calmet ve ekibi, kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenlerin kara deliğin yerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyduklarını belirtti.

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

Calmet ve ekibi, yıldızın kara delikte bıraktığı ize "kuantum saçı" adını verdi.

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece Hawking tarafından "bilgi paradoksu" olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu savundu.

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

Çalışma, "Physical Review Letters" dergisinde yayımlandı.

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

HAWKİNG'İN "BİLGİ PARADOKSU"

Hawking, kara deliklere giren cisimlerin bilgisine sahip olunamayacağını savunan Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı ile bu cisimlere ait bilginin kaybolmasını imkansız gören kuantum mekaniğinin bir paradoks oluşturduğunu iddia etmişti.

İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

Kara deliklere giren cisimlerin bilgisine ne olduğuna ilişkin uzun yıllar yürüttüğü araştırmaların ardından Hawking, "Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar" adlı makalesinde, bu bilginin kaybolmadığını ve kara deliklerin çevresini saran olay ufkunda yer alan faton kuşaklarında kaydedilebileceğini belirtmişti.

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