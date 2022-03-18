İlk kez Stephen Hawking açıklamıştı: Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Kaybolması imkansız...

Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece Hawking tarafından "bilgi paradoksu" olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu savundu.