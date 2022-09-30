Influencer’lar metaverse dünyasına giriş yapıyor

"MARKALARA VE INFLUENCERLARA ÇOK DAHA İLERİ SEVİYEDE BİR İLETİŞİM VE GELİR MODELİ SUNUYORUZ"

Emin Vali projenin çıkış noktasını şu şekilde anlattı:

"5 senedir influencer pazarlama platformumuzu yönetiyoruz. 2 yıl önce 'İnfluencer'lerin kendi mağazası olsun' fikrini ortaya çıkardık ve bunu normalde herkesin alıştığı internet sitelerinin içerisinde (Web 2.0'da) yaptık. Her influencera markalarla iş birliği çerçevesinde bir mağaza kurabilecek imkan yarattık. Sonra baktık ki biz bunu metaverse'de de yapabiliriz. 3D dünyada bunun daha renkli olabileceğini ve daha fazla ilgi çekebileceğini düşündük. Çünkü Metaverse'ün sunduğu imkanları burada uygularsak hem influencer'lere hem de markalara çok daha ileri seviyede bir iletişim ve gelir modeli sunabiliriz. Bu fikri bir üst seviyeye çıkardık ve Metafluence platformu ortaya çıktı. Metafluence sanal bir şehir. Bu şehirde influencer ve markaların evleri var; influencerler kendi hayranlarını o evlere davet ederek onlarla birebir iletişime geçme imkanı sağlıyor. Bu gelen misafirler de influencerlerin, markaların mağazalarına, NFT ve etkinlik odalarına girebiliyor."