Üstün gerçekçi (hyper realistic) Meta Evreni Metafluence, Metaverse'te alanında lider kanaat önderlerini, kitlelerini ve yeni nesil teknolojiyi kullanan markaları bir araya getirdi. Böylelikle Influencerlar, markalar ve kullanıcılar gerçekçi meta evrende takipçileriyle buluşabiliyor, alanlarında sponsorlu reklamlar yapabiliyor ve çeşitli etkinlikler düzenleyebiliyorlar. Günümüzdeki influencer'lerın her bir markanın talebi üzerine bir içerik hazırladığını ifade eden Metafluence CEO'su Emin Vali, "Bu içerik hazırlamak zaman ve enerji aldığı gibi masraf oluyor. Metafluence'deki influencerler, evden 3D avatarıyla çok daha esnek bir formda markaların etkinliklerine katılabilecek ve markalarla farklı iş birliği modelleri yapabilecekler" dedi.
Influencer'lar metaverse dünyasına giriş yapıyor
Meta Evreni Metafluence, Metaverse'te alanında lider kanaat önderlerini, kitlelerini ve yeni nesil teknolojiyi kullanan markaları bir araya getirdi. Böylelikle Influencerlar, markalar ve kullanıcılar gerçekçi meta evrende takipçileriyle buluşabiliyor, alanlarında sponsorlu reklamlar yapabiliyor ve çeşitli etkinlikler düzenleyebiliyorlar.
550 binden fazla kanaat önderi ve 5 binden fazla markayı birbirine bağlayan otomatik bir influencer/marka pazarlama platformu olan Keepface tarafından kurulan Metafluence, dijital pazarlamaya ve eğlenceye yepyeni bir boyut getiriyor. Lider kanaat önderleri ve markalar METAFLUENCE City içinde yer alan dijital konutlar yani Metahut'lar aracılığı ile yaşam tarzlarını, ürün ve servislerini paylaşabilecek, hedef kitleleriyle etkileşime geçebilecek, Nitelikli Fikri Tapularını (NFT'lerini) toplayabilecek ve takas edebilecekler. Özel bir tesis gibi inşa edilen 'Metahut'lar, Metafluence City'nin (Metafluence şehri) tam merkezinde; plazalar, alışveriş merkezleri ve diğer nüfuslu merkezlerin yanında konumlanıyor. Ayrıca kanaat önderleri ve Metahut sahipleri konutlarını diledikleri gibi özelleştirip kişiselleştirme özgürlüğüne sahip olacaklar.
"MARKALARA VE INFLUENCERLARA ÇOK DAHA İLERİ SEVİYEDE BİR İLETİŞİM VE GELİR MODELİ SUNUYORUZ"
Emin Vali projenin çıkış noktasını şu şekilde anlattı:
"5 senedir influencer pazarlama platformumuzu yönetiyoruz. 2 yıl önce 'İnfluencer'lerin kendi mağazası olsun' fikrini ortaya çıkardık ve bunu normalde herkesin alıştığı internet sitelerinin içerisinde (Web 2.0'da) yaptık. Her influencera markalarla iş birliği çerçevesinde bir mağaza kurabilecek imkan yarattık. Sonra baktık ki biz bunu metaverse'de de yapabiliriz. 3D dünyada bunun daha renkli olabileceğini ve daha fazla ilgi çekebileceğini düşündük. Çünkü Metaverse'ün sunduğu imkanları burada uygularsak hem influencer'lere hem de markalara çok daha ileri seviyede bir iletişim ve gelir modeli sunabiliriz. Bu fikri bir üst seviyeye çıkardık ve Metafluence platformu ortaya çıktı. Metafluence sanal bir şehir. Bu şehirde influencer ve markaların evleri var; influencerler kendi hayranlarını o evlere davet ederek onlarla birebir iletişime geçme imkanı sağlıyor. Bu gelen misafirler de influencerlerin, markaların mağazalarına, NFT ve etkinlik odalarına girebiliyor."
"LUNA ÜSTÜN GERÇEKÇİ FORMATTA KONUŞARAK İNSANLARLA İLETİŞİME GEÇİYOR"
İlk yapay influencerleri olan Luna'dan bahseden Vali, "Luna'nın karakterini bir insan gibi kurguluyoruz. Onu dünyaca meşhur edeceğiz ve ileride Luna gibi farklı farklı karakterlerde yapay influencer'ler oluşturacağız. Bu yapay 'meta human'ların amacı şu; Metafluence'de olan gelişmeleri ilk önce onlar deneyimleyecek, öğrenecek ve diğer insanlara anlatacaklar. Aynı zamanda markalarla iş birliği yapacaklar. İleride yapay zekaya bağlandığı zamanda ise artık kendi başına bir insan gibi fikir bildirip, etkileşim ve iletişim kurabilecek duruma gelebilecekler. Luna, gelecek haftalarda Metafluence'nin içinde dolaşacak ve platformun içinde maksimum hyper realistic (üstün gerçekçi) formatta konuşarak insanlarla iletişime geçecek" dedi.
"İNFLUENCERLER 3D AVATARIYLA MARKALARLA FARKLI İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ YAPABİLECEKLER"
Günümüzdeki influencer'lerın her bir markanın talebi üzerine bir içerik hazırladığını ifade eden Vali, "Bu içerik hazırlamak zaman ve enerji aldığı gibi masraf oluyor. Metafluence'deki influencerlar, evden 3 boyutlu avatarıyla çok daha esnek bir formda markaların etkinliklerine katılabilecek ve markalarla farklı iş birliği modelleri yapabilecekler. Bizim yarattığımız imkanlarla evlerinde oturarak bir tuşla marka iş birliklerini kolayca bağlayabilecekler. Markaların ürünlerini markalarla direkt iletişime geçmeden kolayca kendi mağazalarına ekleyebilecekler. Kendi hayranlarını uygulamadaki evlerine davet edip orada olan satışlardan, katıldığı etkinliklerden ve oyunlardan gelir kaynakları elde edebilecekler" diye konuştu.
"METAFLUENCE'DEKİ İLK CADDEMİZ 'TÜRK MODA CADDESİ'"
Metafluence'deki şehri farklı tema caddelerine böldüklerini söyleyen Vali, "Metafluence City içerisinde Türk Modası'nı, tekstilini tüm dünyaya meta evrende de tanıtacak, global marka ve influencerler ile iletişim kurulabilcek bir Türk Moda Caddesi kuruyoruz. Mesela Hindistan'da bir Bollywood caddesi yaratıyoruz. Farklı farklı ülkelerdeki kültürler, önemli sektörler için en aktüel caddeleri oluşturuyoruz ve o caddelere önde gelen ünlüleri ve markaları davet ediyoruz. Onları platforma yerleştiriyoruz ve onlar da diğer kullanıcıları beraberinde getiriyor. Bu şekilde şehrimizde farklı tematik caddeler ve insanların ilgisini çekecek tematik evler oluşuyor. Moda caddesinde Türkiye'nin önde gelen moda firmaları, moda influencerleri ve tasarımcılarının buluşacağı bir sokak kurguluyoruz ve bu sokakta firmalar yeni çıkardıkları tasarımlarını hem fiziksel ürün hem de dijital giysi olarak satabilecekler. Tasarımcı, firma, katılımcı ve influencer gibi herkesin kazandığı; büyüyen ve kendi kendini büyüten bir sistem oluşturuyoruz" dedi.
"İNFLUENCER OLMAK İSTEYENLER İÇİN DE GÜZEL BİR FIRSAT YARATTIK"
Şu anda influencer olmayan ama kanaat önderi olma potansiyeli ve yaratıcılığı olan insanlar için de güzel bir fırsat yarattıklarını belirten Vali, "Aslında yeni dünyanın ünlülerini biz kendi şehrimize yerleştiriyoruz. Hatta onları yaratıyoruz bile diyebiliriz" şeklinde konuştu.