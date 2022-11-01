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Teknokulis Galeri İnsanlar WhatsApp'ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

İnsanlar WhatsApp'ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

WhatsApp'ı olan herkes ayarlarını kontrol etmelidir. Yoksa bu hata size pahalıya mal olabilir. Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Bu da insanları bilgisayar korsanlarının hedefi haline getiriyor.

İnsanlar WhatsApp’ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

The Sun'a konuşan siber uzmanlar, tüm kullanıcıları mümkün olan en iyi WhatsApp ayarlarını kullandıklarından emin olmaya çağırdı.

İnsanlar WhatsApp’ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

İki milyardan fazla insan Meta sahibi WhatsApp'ı kullanıyor ve bu da onu bilgisayar korsanları, dolandırıcılar ve dolandırıcılar için ana hedef haline getiriyor. Yanlış ayarları kullanan herkes kendinizi gereksiz riske atıyor.

İnsanlar WhatsApp’ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

Siber uzmanlar WhatsApp'ta güvende kalmanın en iyi yolunu açıkladı. Siber firma Lookout'un güvenlik uzmanı ve kıdemli direktörü Tom Davidson'a göre etkinleştirilecek en önemli ayar iki adımlı doğrulama.

İnsanlar WhatsApp’ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

Bu, numaranızı başka bir cihazda yapılandırarak mesajlarınıza erişmeye çalışan birine karşı ilk savunma hattıdır.

İnsanlar WhatsApp’ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

Bu ayar etkinleştirildiğinde, numara WhatsApp ile ilişkilendirilmeden önce kullanıcılardan bir PIN istenir.

İnsanlar WhatsApp’ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

Birisinin kullanıcı adınızı ve şifrenizi almayı başarması durumunda ekstra koruma sağlar.

İnsanlar WhatsApp’ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!

Bilgisayar korsanlarının hesaplarınıza erişmesini engellemek söz konusu olduğunda iki adımlı doğrulama kullanmak hayati önem taşıyabilir.

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