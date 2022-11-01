The Sun'a konuşan siber uzmanlar, tüm kullanıcıları mümkün olan en iyi WhatsApp ayarlarını kullandıklarından emin olmaya çağırdı.
İnsanlar WhatsApp'ın bu hatasını farketmiyor! Acilen bu iki ayarı değiştirin!
WhatsApp'ı olan herkes ayarlarını kontrol etmelidir. Yoksa bu hata size pahalıya mal olabilir. Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Bu da insanları bilgisayar korsanlarının hedefi haline getiriyor.
Siber uzmanlar WhatsApp'ta güvende kalmanın en iyi yolunu açıkladı. Siber firma Lookout'un güvenlik uzmanı ve kıdemli direktörü Tom Davidson'a göre etkinleştirilecek en önemli ayar iki adımlı doğrulama.
Bu, numaranızı başka bir cihazda yapılandırarak mesajlarınıza erişmeye çalışan birine karşı ilk savunma hattıdır.
Bu ayar etkinleştirildiğinde, numara WhatsApp ile ilişkilendirilmeden önce kullanıcılardan bir PIN istenir.
Birisinin kullanıcı adınızı ve şifrenizi almayı başarması durumunda ekstra koruma sağlar.
Bilgisayar korsanlarının hesaplarınıza erişmesini engellemek söz konusu olduğunda iki adımlı doğrulama kullanmak hayati önem taşıyabilir.