iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...
Apple geçtiğimiz hafta corona virüsü nedeniyle geçici olarak Çin'deki mağaza ve ofislerini kapattı. Analist Ming-Chi Kuo, salgının iPhone sevkiyatı üstünde etkisi olacağını öngörerek tahminlerini düşürdü. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple hisseleri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü. Şimdi ise yeni bir gelişme daha var. iPhone 11 Pro'nun ABD'deki yasal limitin 2 katından fazla radyasyon yaydığını iddia eden bir çalışma yayınlandı.
Teknoloji portalı BGR'nin Penumbra Brands araştırmasına dayandırdığı haberine göre, iPhone 11 Pro ABD Federal Haberleşme Komisyonu'nun (FCC) koyduğu limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor.
Yayınlanan rapora göre, iPhone 11 Pro yaklaşık 3.8 SAR değerine sahip. FCC'nin koyduğu limit ise 1.6 W/kg
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.