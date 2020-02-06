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hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...

geçtiğimiz hafta corona virüsü nedeniyle geçici olarak 'deki mağaza ve ofislerini kapattı. Analist Ming-Chi Kuo, salgının sevkiyatı üstünde etkisi olacağını öngörerek tahminlerini düşürdü. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple hisseleri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü. Şimdi ise yeni bir gelişme daha var. iPhone 'nun ABD'deki yasal limitin 2 katından fazla radyasyon yaydığını iddia eden bir çalışma yayınlandı.

iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...

'nun ABD'deki yasal limitin 2 katından fazla radyasyon yaydığını iddia eden bir çalışma yayınlandı.

iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...

ABD merkezli teknoloji şirketi 'ın geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıttığı modellerinden radyasyon değerleri ile ilgili iddia ile gündemde.

iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...

Teknoloji portalı BGR'nin Penumbra Brands araştırmasına dayandırdığı haberine göre, ABD Federal Haberleşme Komisyonu'nun (FCC) koyduğu limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor.

Yayınlanan rapora göre, iPhone 11 Pro yaklaşık 3.8 SAR değerine sahip. FCC'nin koyduğu limit ise 1.6 W/kg

iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...
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iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...
iPhone 11 Pro hakkında şoke eden iddia! İki katından daha fazla radyasyon...
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