iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar
Apple'ın yeni nesil iPhone serisi merakla bekleniyor. iPhone 11 ailesi hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti ve farklı kaynaklar tarafından raporlar yayınlandı. Aslında yeni iPhone XR, iPhone XI ve iPhone XI Max'ın özellikleri birkaç kez gündeme gelmişti. Son olarak Bloomberg tarafından yeni iPhone modellerinin özellikleri açıklandı. İşte yeni iPhone'lar hakkında her şey...
Bloomberg, OLED ekranlı modellerin Pro isimlendirmesiyle geleceğini ve Pro modellerin en büyük odak noktasının geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerini birleştiren üçlü kamera sistemi olacağını belirtti.
50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.