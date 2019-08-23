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11'in özellikleri belli oldu! 'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

'ın yeni nesil serisi merakla bekleniyor. iPhone 11 ailesi hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti ve farklı kaynaklar tarafından raporlar yayınlandı. Aslında yeni iPhone XR, iPhone ve iPhone XI Max'ın özellikleri birkaç kez gündeme gelmişti. Son olarak Bloomberg tarafından yeni iPhone modellerinin özellikleri açıklandı. İşte yeni iPhone'lar hakkında her şey...

iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

merkezli teknoloji devi 'ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni modellerinin özellikleri Bloomberg tarafından açıklandı.

iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

Bloomberg, OLED ekranlı modellerin Pro isimlendirmesiyle geleceğini ve Pro modellerin en büyük odak noktasının geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerini birleştiren üçlü kamera sistemi olacağını belirtti.

iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

Bloomberg, yazılımının her lensten birer fotoğraf çekerek işlem sonucunda üç fotoğrafı da birleştirerek tek bir çıktı vereceği bilgisinin de altını çizdi.

iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

İŞTE 286 BİN TL'LİK İPHONE 11

merkezli teknoloji devi Eylül ayında 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak.

Ancak Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 11 modelleri için ön sipariş almaya şimdiden başladı.

iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.

iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

APPLE'IN İPHONE 11'İ TANITACAĞI TARİH BELLİ OLDU

merkezli teknoloji devi yeni modelleri için geri sayıma geçti.

13'un son betasında yer alan "HoldForRelease" isimli detay ile iPhone 11'in lansman tarihi ortaya çıktı.

iPhone 11'in özellikleri belli oldu! Apple'ın resmi tanıtımından önce iPhone 11'in özelliklerini paylaştılar

iHelp BR tarafından keşfedilen 13'ün en son betasındaki detay, 11'in 10 Eylül'de yapılacak olan etkinlikle tanıtılacağını söylüyor.

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