iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

Sony'nin Playstation 4 ile kullanıma sunulan ve oyuncuların büyük beğenisini kazanan Remote Play özelliği sayesinde konsol yanınızda olmasa bile akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan uzaktan oyun oynayabiliyorsunuz.
Sony'nin Playstation 4 ile kullanıma sunulan ve oyuncuların büyük beğenisini kazanan Remote Play özelliği sayesinde konsol yanınızda olmasa bile akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan uzaktan oyun oynayabiliyorsunuz.
PlayStation oyunlarını iOS yüklü tüm iPad ve iPhone cihazlarda artık oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iPhone 7 ve daha yeni modellerde çalışan bu özelliği kullanabilmeniz için herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor.
460MB boyutundaki güncelleme şu anda indirilebilir durumda ve güncelleme iOS cihazlar için uzaktan oynatma özelliğini, Niconico Live yayını esnasında 720 çözünürlük seçeneğini ve giriş işlemleri tuşunu değiştirme özelliğini getiriyor.
PlayStation 4'ün yeni sistem yazılımı güncellemesini indirmek için (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] yolunu izleyebilirsiniz.
EN ÇOK SATAN PLAYSTATION OYUNLARI
Japon konsol devi, geçtiğimiz dönemde düzenlenen bir organizasyonla PlayStation Awards 2018 sahiplerini açıkladı. İşte dünyanın en çok satan PlayStation oyunları...
QUADRUPLE PLATİNUM PRİZE (4 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)
Monster Hunter World (Capcom)
PLATİNUM PRİZE (1 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)
The Last of Us Remastered (Naughty Dog)