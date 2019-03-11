sabah

kullanıcılarına müjdesi

'ın modeli üzerinden 4 oyunu oynamak artık mümkün

iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

Sony'nin 4 ile kullanıma sunulan ve oyuncuların büyük beğenisini kazanan Remote Play özelliği sayesinde konsol yanınızda olmasa bile akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan uzaktan oyun oynayabiliyorsunuz.

iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

oyunlarını yüklü tüm iPad ve cihazlarda artık oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iPhone 7 ve daha yeni modellerde çalışan bu özelliği kullanabilmeniz için herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor.

iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

460MB boyutundaki güncelleme şu anda indirilebilir durumda ve güncelleme cihazlar için uzaktan oynatma özelliğini, Niconico Live yayını esnasında 720 çözünürlük seçeneğini ve giriş işlemleri tuşunu değiştirme özelliğini getiriyor.

iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

PlayStation 4'ün yeni sistem yazılımı güncellemesini indirmek için (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] yolunu izleyebilirsiniz.

iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

EN ÇOK SATAN PLAYSTATION OYUNLARI

Japon konsol devi, geçtiğimiz dönemde düzenlenen bir organizasyonla Awards 2018 sahiplerini açıkladı. İşte dünyanın en çok satan PlayStation oyunları...

iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

PLATİNUM PRİZE (1 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)

The Last of Us Remastered (Naughty Dog)

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