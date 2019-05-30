iPhone'un şarjından memnun değilseniz, yanınızda kablo ya da powerbank taşımak istemiyorsanız, o zaman sizleri buraya alalım. Atacağınız birkaç adımla iPhone'un şarj süresini uzatabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan, gelin neler olduğuna birlikte bakalım...
iPhone pil ömrü uzatmanın yolu! iPhone şarj süresi nasıl uzatılır?
Akıllı telefonlar günümüzde en büyük yardımcılarımızdan biri oldu. Her çıkan yeni modelle birlikte telefonlar yeni özellikler kazanıyor ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Bununla birlikte akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri de şarj. Kullanıcılar telefonlarının daha fazla pil süresi sunmasını istiyor ve bu yüzden pil süresini uzatmak için internette araştırma yapıyorlar. Sizler için iPhone'da pil ömrünü uzatmanın yollarını derledik. Aracağınız birkaç adımla şarj sorununu minumuma indirebilirsiniz.
1- iPhone'u bilgisayar üzerinden şarj etmeyin: Bu yöntem bilgisayarın standby konumda olduğu zaman iPhone'un bataryasına olumsuz etki ediyor.
2- Yüksek sıcaklardan kaçının: Telefonunuzun aşırı ısınması bataryaya olumsuz etki eden bir başka faktör.
4- Şarjınız azaldığında iPhone'unuzu düşük güç modunda kullanın.
5- İnternetin çekmediği bir alanda bağlantı aramaya çalışmayın: Metro gibi internetin çekmediği bölgelerde bağlanacak bir ağ aramak şarjınızı olumsuz etkileyen olayların başında geliyor.
6- Bildirimleri açmayın: Akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaların size bildirim göndermesine izin veriyorsanız bu şarj ömrünü azaltan bir başka durum.