iPhone pil ömrü uzatmanın yolu! iPhone şarj süresi nasıl uzatılır?

iPhone'un şarjından memnun değilseniz, yanınızda kablo ya da powerbank taşımak istemiyorsanız, o zaman sizleri buraya alalım. Atacağınız birkaç adımla iPhone'un şarj süresini uzatabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan, gelin neler olduğuna birlikte bakalım...