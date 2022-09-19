iPhone, utanç verici hatalar yapmanızı engelleyecek!
Hiç Gmail'de bir e-postaya yanlışlıkla 'gönder' düğmesine bastınız mı ve hemen yapmamış olmayı dilediniz mi? Bu pişmanlık hissini çok iyi biliyorsanız, Apple'ın sizin için harika haberleri var. iPhone üreticisi, bir e-posta göndermeyi geri almanızı sağlayan yepyeni bir özellik ekleyen iOS 16 güncellemesini kullanıma sundu.
iOS 16 güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar bu özelliği Apple'ın kendi Mail uygulamasında kullanılabilecek ve bundan kolayca yararlanabilecek. Bir e-posta gönderdikten sonra, ekranınızın hemen altında bir 'Göndermeyi Geri Al' butonunun göründüğünü göreceksiniz.
Mesajın orijinal olarak hedeflenen alıcıya gitmediğinden emin olmak için bu butona dokunmanız yeterlidir. Bir mesajdaki 'Göndermeyi Geri al'ı tıkladığınızda, düzenleyebileceğiniz ve sonra tekrar gönderebileceğiniz bir ekran gösterilir. Alternatif olarak, iptal tuşuna basıp mesajı tamamen silebilir veya taslaklarınıza kaydedebilirsiniz.
Bu harika yeni özellikten yararlanmak istiyorsanız hızlı hareket etmeniz gerekecek. Apple'ın bir destek belgesinde açıkladığına göre, varsayılan olarak bir e-posta göndermeyi geri almak için yalnızca 10 saniyelik bir pencereniz olacaktır. Ayarlara giderek bunu 30 saniyeye kadar uzatabilir veya özelliği tamamen kapatabilirsiniz.
Bu özelliği değiştirmek için Ayarlar uygulamasına gidin ve ardından Posta'ya dokunun ve ardından Gönderme Gecikmesini Geri Al'ı seçin. Daha sonra 'Göndermeyi Geri Al' özelliğini tamamen kapatabilir veya bir e-posta göndermeyi iptal edebileceğiniz 10, 20 veya 30 saniyelik bir pencere seçebilirsiniz.
Bu kullanışlı özellik, bu hafta ortaya konulan iOS 16'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte iPhone'lara eklendi. Bu merakla beklenen yeni işletim sistemi yükseltmesi, iOS için benzeri görülmemiş bir özelleştirme düzeyi sunan Kilit Ekranınızı düzenleme yeteneği gibi birçok yeni özellik sunuyor.
Kilit Ekranınızda görünen yazı tiplerinin stilini ve rengini değiştirebilir ve bir dizi özel yapım birinci ve üçüncü taraf widget'ı ekleyebilirsiniz. iPhone 14 Pro ve Pro Max'i almayı planlıyorsanız, bu özellikten çok yararlanacaksınız, çünkü Cuma günü piyasaya sürülen bu telefonlar Her Zaman Açık Ekranda özelliğine sahip olan ilk Apple akıllı telefonlar.