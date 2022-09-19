iPhone, utanç verici hatalar yapmanızı engelleyecek!

Hiç Gmail'de bir e-postaya yanlışlıkla 'gönder' düğmesine bastınız mı ve hemen yapmamış olmayı dilediniz mi? Bu pişmanlık hissini çok iyi biliyorsanız, Apple'ın sizin için harika haberleri var. iPhone üreticisi, bir e-posta göndermeyi geri almanızı sağlayan yepyeni bir özellik ekleyen iOS 16 güncellemesini kullanıma sundu.