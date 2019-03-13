iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?
Apple, 21 Mart'ta etkinlik gerçekleştirecek. Burada 4 inç'lik yeni bir iPhone modeliyle birlikte, iPad duyurusu yapması bekleniyor. Şimdilik Apple'la ilgili gündemde olan konu bu. Ancak madalyonun diğer tarafında iOS 13 bulunuyor. Bilindiği üzere Apple her sene haziran ayında WWDC (Worldwide Developers Conference) yani Türkçe adıyla Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı düzenliyor. Bu etkinlik içinde yeni iOS ve macOS sürümlerini tanıtıyor. WWDC 2019, 3-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve iOS 13 de ilk defa burada karşımıza çıkacak. Yeni nesil iOS'la ilgili olarak bazı gelişmeler oldu. Bir takım detaylar belli oldu. iOS 13'le gelecek olan bazı yeni özelliklerin ne olduğuna gelin birlikte bakalım.
iOS 13'ün yüklendiği iPad'lerde yepyeni bir arayüz olacak. Henüz internete sızan bir görsel yok; ancak bugün iPad'lerde gördüğümüz arayüzden çok daha farklı bir görüntü bizi karşılayacak ve bu görüntü sadece iPad'lere özel olacak.
Bununla birlikte arayüz hakkında başka bir iddia daha var. Farklı bir isimsiz kaynak bu arayüzün sadece iPad'e özel olmayacağını ve iPhone'a da geleceğini iddia ediyor. Eski tarihli söylentilerde Apple'ın iOS 12'de performansa odaklandığı ve arayüz değişikliğini iOS 13'e ertelediği belirtilmişti. Yani söz konusu arayüz yeniliğini aslında iOS 12'de görecektik, ancak bu yenilik iOS 13'e aktarıldı.
iOS 13'le birlikte beklenen bir diğer önemli yenilik ise gece modu. Bilindiği üzere pek çok uygulama kendi çapında gece moduna geçiş yapmaya başladı. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de bu sayede telefonların batarya ömrünü uzatan gece modu, ayrıca gözleri de daha az yorduğundan karanlıkta kullanımı da daha kolay bir hale getiriyor.
iOS 13'ün tam bu noktada menüsünü tamamen gece moduna geçebilme opsiyonunu kullanıcılarına tanıyacağı konuşuluyor. Zaten bildiğiniz üzere MacOS işletim sisteminin son sürümüyle Mac'lere gece modu halihazırda sunulmuş durumda. Şimdi ise sıra iOS 13'te!
Yeni güncelleme ile birlikte yeni Animoji'ler, geliştirilmiş sağlık özellikleri başta olmak üzere pek çok yenilikle de karşılaşacağız.