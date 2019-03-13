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'lar 13'le birlikte değişecek! 'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

, 21 Mart'ta etkinlik gerçekleştirecek. Burada 4 inç'lik yeni bir modeliyle birlikte, iPad duyurusu yapması bekleniyor. Şimdilik Apple'la ilgili gündemde olan konu bu. Ancak madalyonun diğer tarafında 13 bulunuyor. Bilindiği üzere Apple her sene haziran ayında (Worldwide Developers Conference) yani Türkçe adıyla Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı düzenliyor. Bu etkinlik içinde yeni iOS ve macOS sürümlerini tanıtıyor. WWDC 2019, 3-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve de ilk defa burada karşımıza çıkacak. Yeni nesil iOS'la ilgili olarak bazı gelişmeler oldu. Bir takım detaylar belli oldu. iOS 13'le gelecek olan bazı yeni özelliklerin ne olduğuna gelin birlikte bakalım.

iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

13, ve iPad'leri çok daha verimli cihazlar haline getirecek. 'ın üzerinde özenle durduğu 'yavaşlık' konusunda Apple'ın bir hamle yapması zaten uzun zamandır bekleniyordu.

iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

13'ün yüklendiği iPad'lerde yepyeni bir arayüz olacak. Henüz internete sızan bir görsel yok; ancak bugün iPad'lerde gördüğümüz arayüzden çok daha farklı bir görüntü bizi karşılayacak ve bu görüntü sadece iPad'lere özel olacak.

iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

Bununla birlikte arayüz hakkında başka bir iddia daha var. Farklı bir isimsiz kaynak bu arayüzün sadece iPad'e özel olmayacağını ve 'a da geleceğini iddia ediyor. Eski tarihli söylentilerde 'ın 12'de performansa odaklandığı ve arayüz değişikliğini 'e ertelediği belirtilmişti. Yani söz konusu arayüz yeniliğini aslında 'de görecektik, ancak bu yenilik iOS 13'e aktarıldı.

iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

13'le birlikte beklenen bir diğer önemli yenilik ise gece modu. Bilindiği üzere pek çok uygulama kendi çapında gece moduna geçiş yapmaya başladı. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de bu sayede telefonların batarya ömrünü uzatan gece modu, ayrıca gözleri de daha az yorduğundan karanlıkta kullanımı da daha kolay bir hale getiriyor.

iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

13'ün tam bu noktada menüsünü tamamen gece moduna geçebilme opsiyonunu kullanıcılarına tanıyacağı konuşuluyor. Zaten bildiğiniz üzere MacOS işletim sisteminin son sürümüyle Mac'lere gece modu halihazırda sunulmuş durumda. Şimdi ise sıra 'te!

Yeni güncelleme ile birlikte yeni Animoji'ler, geliştirilmiş sağlık özellikleri başta olmak üzere pek çok yenilikle de karşılaşacağız.

iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

13 beta testinin haziran ayında 2019'dan hemen sonra başlaması bekleniyor. 'ün tam sürümünün de eylül ya da ekim ayında çıkacağı tahmin ediliyor.

iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

13'ün gelmesi bazı telefonların iOS güncelleme desteğini de kaybedeceği anlamına geliyor. Eğer elinizde bu modellerinden biri varsa üzgünüz; Haziran ayında resmen gelen yayınlandığında artık sizin arkanızda olmayacak!

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