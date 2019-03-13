iPhone'lar iOS 13'le birlikte değişecek! iOS 13'ün özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak?

iOS 13'le birlikte beklenen bir diğer önemli yenilik ise gece modu. Bilindiği üzere pek çok uygulama kendi çapında gece moduna geçiş yapmaya başladı. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de bu sayede telefonların batarya ömrünü uzatan gece modu, ayrıca gözleri de daha az yorduğundan karanlıkta kullanımı da daha kolay bir hale getiriyor.