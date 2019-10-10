sabah

'larda ekran ikiye bölünecek! bakın ne yapmayı planlıyor...

'ın yeni işletim sistemi 14 ile kullanıcılarına pek çok yenilik sunulacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise ekranın ikiye ayrılması.

iPhone'larda ekran ikiye bölünecek! Apple bakın ne yapmayı planlıyor...

13 19 Eylül'de hayatımıza girmişti. Son güncellemenin üzerinden henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen 'ten yeni bilgiler gelmeye başladı.

iPhone'larda ekran ikiye bölünecek! Apple bakın ne yapmayı planlıyor...

ABD merkezli teknoloji devi 'ın 14'ü 2020'nin Eylül ayında kullanıma sürmesi bekleniyor. 'ün en dikkat çeken özelliği ise ikiye bölünebilen ekran olacak.

iPhone'larda ekran ikiye bölünecek! Apple bakın ne yapmayı planlıyor...

Birden fazla sekmede aynı anda işlem yapmayı tercih edenleri sevindirecek olan bu özellik ile tek ekran ile iki farklı platform aynı anda kontrol edilebilecek.

iPhone'larda ekran ikiye bölünecek! Apple bakın ne yapmayı planlıyor...

Örneğin söz konusu özellik sayesinde bir yandan elektronik posta yazabilecek ve aynı anda internet sayfalarına göz atabilecek.

iPhone'larda ekran ikiye bölünecek! Apple bakın ne yapmayı planlıyor...

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?

Güncellemenin kullanıma girmesi ile bazı modellerine verdiği desteği kesecek.

İşte 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...

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