iPhone'larda ekran ikiye bölünecek! Apple bakın ne yapmayı planlıyor...
Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 14 ile iPhone kullanıcılarına pek çok yenilik sunulacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise ekranın ikiye ayrılması.
Birden fazla sekmede aynı anda işlem yapmayı tercih edenleri sevindirecek olan bu özellik ile tek ekran ile iki farklı platform aynı anda kontrol edilebilecek.
Örneğin söz konusu özellik sayesinde bir yandan elektronik posta yazabilecek ve aynı anda internet sayfalarına göz atabilecek.
iPhone 11