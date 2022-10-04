iPhone’un bu sırlarını kimse bilmiyor!

Çektiğiniz fotoğraflardaki nesneleri, yerleri, hayvanları ve hatta bitkileri tanımlamanıza izin veren bu özellik, çok daha geniş bir nesne ve yaratık dizisini tanımlamak için iOS 16'da büyük ölçüde yükseltildi. Apple, "Görsel Görünüm, fotoğraflarınızdaki kuşların, böceklerin, örümceklerin ve heykellerin tanınmasını sağlıyor" diye açıklıyor.