iPhone'un bu sırlarını kimse bilmiyor!
Yıllardır iPhone kullananların bile bilmediği bazı sırlar var. İşte kesinlikle kullanmayı çok seveceğiniz birkaç iPhone özelliği. Başlamadan önce, iOS güncellemelerinde güncel olduğunuzdan emin olun; aksi takdirde bazı özellikler eksik olabilir. iOS 16 olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gidin.
Çektiğiniz fotoğraflardaki nesneleri, yerleri, hayvanları ve hatta bitkileri tanımlamanıza izin veren bu özellik, çok daha geniş bir nesne ve yaratık dizisini tanımlamak için iOS 16'da büyük ölçüde yükseltildi. Apple, "Görsel Görünüm, fotoğraflarınızdaki kuşların, böceklerin, örümceklerin ve heykellerin tanınmasını sağlıyor" diye açıklıyor.
Bu özellik, neye baktığınız hakkında size bilgi vermek için interneti kullanır. Test etmek istiyorsanız, internetten bir örümceğin resmini çekmeyi deneyin. Ardından, Fotoğraflar uygulamanızdaki resmi açın ve en alta gelin. Eğer telefonunuz görseli tanımlıyorsa, "i" simgesinin sol üst köşesinde iki küçük yıldız olması gerekiyor.
Bu, görüntü için Görsel Görünümün mevcut olduğu anlamına gelir. Görsel Arama yapmak için fotoğrafı yukarı kaydırın veya simgeye dokunun. Şimdi konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için fotoğraf bilgisi penceresinin üstündeki simgeye dokunun. iPhone'unuz sizi incelemek istediğiniz nesne hakkında bilgi almak için sizi Wikipedia sayfasına yönlendirecektir.
Hava durumu bildirimi alın
iPhone, bulunduğunuz yere göre size hava durumu uyarıları veren gizli bir ayara sahiptir. Yağmur, dolu veya kar bulunduğunuz yerden başlamak üzereyse sizi uyarır. Bu size saklanmak için koşmanız, yürüyüşünüzde dönmeniz veya şemsiyeyi açmanız için zaman verir. Bu özellik, Eylül 15'te iOS 2021 ile birlikte piyasaya sürülen yeni iPhone Hava Durumu uygulamasının büyük revizyonuyla geldi.
Öncelikle, en son iOS sürümüne güncellendiğinizden emin olun – Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin. Ardından Hava Durumu uygulamasına konum bilgilerinizi verin, aksi takdirde çalışmaz. Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Hava Durumu'na gidin ve Her Zaman seçeneğini belirleyin. Kesin Konum erişimi verirseniz daha da iyi uyarılar alırsınız. Ardından, Hava Durumu uygulamasının bildirim gönderebildiğinden emin olun.
Ayarlar> Bildirimler> Hava Durumu> Bildirimlere İzin Ver'e gidin ve ardından istediğiniz uyarı türünü seçin. Son olarak, hava durumu uyarılarını etkinleştirmeniz gerekir. Hava Durumu uygulamasına gidin ve sağ alttaki liste simgesini seçin. En üstte Kuru Kal adında bir seçenek göreceksiniz. Bu görünmüyorsa, sağ üstteki üç noktaya dokunun ve ardından Bildirimler'e gidin. Bildirimleri Aç'a dokunun ve ardından Konumum anahtarını etkinleştirin. Ardından sağ üstteki Bitti'ye dokunun ve çalışması gerekir. Şimdi olduğun yerde yağmur yağmaya başlamadan hemen önce bir uyarı alacaksın.