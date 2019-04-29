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'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

avcıları yıllardan beridir 'ta uzaylılara ait kanıtlar arıyor. Bu konuyla ilgili birçok iddia gündeme geldi. Fakat söylenenleri kabul etmedi. Komplo teorisyenlerinin bu konuda çok uçuk iddiaları var. UFO avcıları birçok gerçeğin NASA tarafından saklandığını söylüyor. Şimdi Mars'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bir komplo teorisyeni keşif araçları tarafından çekilmiş fotoğraflarda ilginç bir şeyler bulduğunu ileri sürdü. Bakın Mars'ta ne varmış...

Mars'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Komplo teorisyeni Scott C Waring, 'taki keşif araçları tarafından çekilmiş olan kareleri inceledi ve ilginç sonuçlara ulaştı.

Mars'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Express.co.uk'nin aktardıklarına göre Waring, 'ta heykeli ve yapan bir 'dan geriye kalanları buldu.

Mars'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Waring, bu görselde heykeli ve düşmüş bir 'ya ait olduğu parçaların yer aldığını ileri sürdü ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Alışılmadık bir uzaylı kültürü olsa da, akıllı bir varlığı işaret eden sıra dışı şeyler buldum. Nesnenin birinde beyaz saçlara sahip bir yüz görünüyor, ancak daha dikkatli bakıldığında ise ilk yüz üstünde ikinci bir yüz var."

Mars'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

"Bu bir heykel. Belki de bir birlik simgesi olabilir. İki büyük lider arasındaki bağları gösteriyor olabilir."

Mars'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

"Ayrıca yapmış 'ya ait kalıntılar var görünüyor. Üç büyük parça bunu işaret ediyor. "

Mars'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Scott C Waring'in açıklamaları oldukça ilgi çekti. Komplo teorisyenine katılanlar olduğu gibi, bu duruma karşı çıkan birçok kişi de oldu.

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