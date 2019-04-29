Mars'ta uzaylılara ait nesneler mi var? Kızıl gezegenle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Komplo teorisyeni Scott C Waring, Mars'taki keşif araçları tarafından çekilmiş olan kareleri inceledi ve ilginç sonuçlara ulaştı.
Komplo teorisyeni Scott C Waring, Mars'taki keşif araçları tarafından çekilmiş olan kareleri inceledi ve ilginç sonuçlara ulaştı.
Waring, UFO Sightings Daily'deki blog yazısında ilginç açıklamalar yaptı.
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Waring, bu görselde uzaylı heykeli ve düşmüş bir UFO'ya ait olduğu parçaların yer aldığını ileri sürdü ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Alışılmadık bir uzaylı kültürü olsa da, akıllı bir varlığı işaret eden sıra dışı şeyler buldum. Nesnenin birinde beyaz saçlara sahip bir yüz görünüyor, ancak daha dikkatli bakıldığında ise ilk yüz üstünde ikinci bir yüz var."
"Bu bir heykel. Belki de bir birlik simgesi olabilir. İki büyük lider arasındaki bağları gösteriyor olabilir."
Scott C Waring'in açıklamaları sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Komplo teorisyenine katılanlar olduğu gibi, bu duruma karşı çıkan birçok kişi de oldu.