Mars'tan gelen fotoğraflar kan dondurdu! Dünyayı şaşkına çevirdi!

Mars hakkında yıllardır birçok iddia ortaya atılıyor. Son günlerde sosyal medyaya damgasını vuran bu fotoğraf ilginç tartışmalara neden oldu. Komplo teorisyenleri fotoğraftakinin uzaylı savaşçı olduğunu ileri sürdü.
Mars hakkında yıllardır birçok iddia ortaya atılıyor. Son günlerde sosyal medyaya damgasını vuran bu fotoğraf ilginç tartışmalara neden oldu. Komplo teorisyenleri fotoğraftakinin uzaylı savaşçı olduğunu ileri sürdü.
Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.
Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.
Sadece uzaylı savaşçı değil, başka bir fotoğraf daha tartışmaların odak noktasında. NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.
Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar Kızıl Gezegen'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.