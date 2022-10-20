Meta’nın AI çevirmeni yazılı olmayan dilleri yorumlayacak!

Dijital çeviri sistemleri tipik olarak, Hokkien gibi yazılı olmayan dillerin tam olarak neye sahip olmadığı konusunda eğitim almak için hem yazılı hem de sözlü dilin kapsamlı etiketlenebilir örneklerini gerektirir. Bunun üstesinden gelmek için CEO Mark Zuckerberg Çarşamba dünkü bir blog yazısında, "girdi konuşmasını daha önce Meta'nın öncülük ettiği yolda doğrudan bir dizi akustik birime dönüştürmek için konuşmadan birime çeviri sistemini (S2UT) kullandık" dedi.